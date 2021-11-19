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Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yla ortaklığı bitirmek istiyor!

19.11.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Balamir’e konuşan Gökhan Çıra eski eşi Selin Ciğerci'nin ortaklığı bitirmek istediğini açıkladı.

Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yla ortaklığı bitirmek istiyor!

Gökhan Çıra, UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Esra Balamir ile Tayyar Işıksaçan’ın sunduğu “Hayatın İçinden” programına bağlandı.

Gökhan Çıra, hakkında çıkan yalan haberlere “Ne yapsam üstüme geliyorlar. Yapmadığım şeyleri yaptı diyorlar” diyerek isyan etti.

“AFİYET OLSUN”

Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği sarışın kadının sevgilisi olmadığını söyleyen Gökhan Çıra, “Benim markam için Türkiye’ye geldi. Biz de onu yemeğe götürdük. Eğer ciddi bir kız arkadaşım olursa anca onunla çıkarım” dedi.

Gökhan Çıra, Esra Balamir’in “Selin yeni birileriyle görüşüp, yemeğe çıkıyorum diyor. Sen de bireyleriyle yemeğe çıkıyor musun?” sorusuna “Afiyet olsun” diyerek cevap verdi.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile ortalıklarının biteceği haberlerine ise “Ocak’tan sonra bitsin diye konuştu. Benim için fark etmez dedim. İstiyorsan bitirebilirsin dedim. Hayırlısı olsun bakalım” dedi.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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