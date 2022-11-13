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Selin Ciğerci gözünü sevgilisinin telefonundan alamadı! Küs olan Demet Akalın dayanamadı

13.11.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Selin Ciğerci, Asil Cengiz adından bir kişiyle birlikte. Ciğerci son olarak sevgilisiyle gece eğlencesindeydi. Selin Ciğerci gözünü sevgilisinin telefonundan alamayınca gündem oldu. Bir süredir Ciğerci ile küs olan Demet Akalın da o anlara dayanamadı.

Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı. Asil Cengiz ile birlikte olan Ciğerci aşkını gözlerden uzakta yaşamaya çalışıyor olsa da ortamlara sevgilisi olmadan gitmiyor!

Selin Ciğerci son olarak bir eğlencede sevgilisiyle görüntülendi. Ciğerci sevgilisi telefonla oynarken gözünün sevgilinin ekranından alamadı.

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O anlarda yakalanan Selin Ciğerci sosyal medyada da gündem oldu. Ciğerci gizlice sevgilisinin telefonuna baktığı anları paylaşarak "Gözlerim böyle kalmaz inşallah" dedi.

DEMET AKALIN DA PAYLAŞTI

Ciğerci'nin o anlarını gören eski dostu Demet Akalın da kendini tutamadı. Akalın, Selin Ciğerci'nin o anlarını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Bu paylaşım "Küslük bitti" yorumlarına sebep oldu.

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