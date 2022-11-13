Selin Ciğerci gözünü sevgilisinin telefonundan alamadı! Küs olan Demet Akalın dayanamadı

Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı. Asil Cengiz ile birlikte olan Ciğerci aşkını gözlerden uzakta yaşamaya çalışıyor olsa da ortamlara sevgilisi olmadan gitmiyor!

Selin Ciğerci son olarak bir eğlencede sevgilisiyle görüntülendi. Ciğerci sevgilisi telefonla oynarken gözünün sevgilinin ekranından alamadı.

O anlarda yakalanan Selin Ciğerci sosyal medyada da gündem oldu. Ciğerci gizlice sevgilisinin telefonuna baktığı anları paylaşarak "Gözlerim böyle kalmaz inşallah" dedi.

DEMET AKALIN DA PAYLAŞTI

Ciğerci'nin o anlarını gören eski dostu Demet Akalın da kendini tutamadı. Akalın, Selin Ciğerci'nin o anlarını paylaştı.

Bu paylaşım "Küslük bitti" yorumlarına sebep oldu.

