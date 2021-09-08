Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan çift, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Selin Ciğerci ile 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuştu.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 28 Ekim 2019'da Swissôtel The Bosphorus'da muhteşem bir düğünle evlenmişti.

Daha önce birçok kez ayrılık haberleriyle gündem olan çift, yolun sonuna geldi. Selin Ciğerci, 2 yıllık eşinden boşanma kararı aldı.

Ünlü çiftin boşanma davası cuma günü Beykoz Adliyesi'nde görülecek.



