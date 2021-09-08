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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor!

08.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra, boşanma kararı aldı. 2019 yılında muhteşem bir düğünde evlenen çift, geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklamıştı.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan çift, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Selin Ciğerci ile 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuştu.

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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 28 Ekim 2019'da Swissôtel The Bosphorus'da muhteşem bir düğünle evlenmişti.

Daha önce birçok kez ayrılık haberleriyle gündem olan çift, yolun sonuna geldi. Selin Ciğerci, 2 yıllık eşinden boşanma kararı aldı.

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Ünlü çiftin boşanma davası cuma günü Beykoz Adliyesi'nde görülecek.


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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hahahha komedi bunlar :))

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