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Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli, evli mi?

18.02.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biridir. Ciğerci, geçtiğimiz yıl eşi futbolcu Gökhan Çıra ile tek celsede boşanmasıyla gündeme gelmişti. Fenomen Selin Ciğerci cephesinde Gökhan Çıra ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu haberler sonrasında Selin Ciğerci hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte Selin Ciğerci hakkında merak edilenler!

Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli, evli mi?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ülke gündemine gelen Selin Ciğerci, geçen sene boşandığı eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden görüşüyor. Kozmetik sektörüne giren kendi ismiyle bir kozmetik markası çıkaran Selin Çiğerci ve futbolcu Gökhan Çıra ikinci kez evlilik kararı aldıklarını açıkladılar. Son dönemlerin popüler ismi Selin Ciğerci hakkında yapılan aramaların sayısı arttı. Peki Selin Ciğerci kim? Selin Ciğerci hakkında merak edilenleri haberimizde yer verdik...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 4 Nisan 1984 yılında dünyaya geldi. Ciğerci'nin baba tarafı Konyalı, anne tarafı ise Kastamonulu'dur. Selin Ciğerci, Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince bir anda hayatı değişti. Selin Ciğerci, ilk olarak bir dönem Asuman Krause'nin sunucusu olduğu yarışma programı Wipeout'a katıldı. Selin Ciğerci Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaştır. Cigerci, 2018 yılının haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı. Selin Ciğerci, 2019 yılının yaz aylarında da Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti. Selin Ciğerci, 3 yıl önce geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştirdi. Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. Ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Son olarak ünlü isim kozmetik sektörüne adım atmıştır.

SELİN CİĞERCİ EVLİ Mİ?

Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu. Ancak çift 2021 yılının sonbaharında ayrıldı. Bu yılın ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlilik kararı aldıklarını duyurdular.

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