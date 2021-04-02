Selin Ciğerci'nin büyük başarısı! Vergi rekortmeni oldu

Magazin basınında sık sık gündem olan ünlü fenomen Selin Ciğerci, sahne hayatından sonra bir şarkı çıkarmış, ardından da kendi kozmetik markasını çıkararak iş kadınlığına soyunmuştu.

BÜYÜK BAŞARI!

Markasıyla büyük başarı yakalayan Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci sosyal medyanın ve magazin dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında. Futbolcu Gökhan Çıra ile aşk hayatı oldukça çok gündeme gelen Ciğerci, ameliyatla kadın olmadan önce Bebek Okan adıyla ünlenmişti.

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Selin Ciğerci, o dönem verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.



