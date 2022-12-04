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  4. Selin Ciğerci'nin evine dört adam girip... Polis bile şaşırdı

Selin Ciğerci'nin evine dört adam girip... Polis bile şaşırdı

04.12.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci Çeşme'deki evinde yaşananları sosyal medyasından paylaştı. Evine giren dört adamın evden bazı eşyaları çaldığını söyleyen Ciğerci soluğu karakolda aldı. Polisin bile şoke olduğunu açıklayan Ciğerci evdeki yardımcısının da yaşadıklarından çok etkilendiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci Çeşme'deki evinde yaşananları sosyal medyadan paylaştı. Ciğerci yardımcısıyla karakolda soluğu aldı.

4 adamın evine girdiğini söyleyen Selin Ciğerci "Eve girip su ve tatlı istemişler. 3 tanesi oyalarken Tea'yı diğeri kış bahçesinden nargile filan bir şeyleri çalıyor. Şikayetçi olduk. Polise anlattık memur bey bile şaşırdı. Gerçekten çok korkmuş daha yeni kendine geliyor" dedi.

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Selin Ciğerci paylaşımında ise "Haneye tecavüz ve hırsızlık... Tüm şikayetlerimi oluyorum plakalarından sokaklara giriş çıkış her şey ellerimde. Benden aldığı çaldığı değerli bir şey değil ama önemi yok, yardımcım kuş gibi korkmuş, inanılmaz sinirliyim" açıklamasında bulundu.

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