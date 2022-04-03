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Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'dan tezkere açıklaması! "Ailemle hiç görüştürülmedim"

03.04.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'nin boşanıp yeniden barıştığı Gökhan Çıra kısa dönem askerlik yapıp evine döndü. Gökhan Çıra'nın tezkeresine Selin Ciğerci'nin 4 araçtan oluşan konvoyla gittiği iddiası gündemdeydi. Gökhan Çıra kendisine ayrıcalık yapıldığına dair iddialar sonrası açıklama yaptı.

Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'dan tezkere açıklaması! "Ailemle hiç görüştürülmedim"

Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra yine gündemde. Kısa dönem askerlik yapan ve tezkere günü Selin Ciğerci'nin yalnız bırakmadığı Gökhan Çıra hakkındaki iddialar Twitter'da gündeme geldi. İddialara göre Selin Ciğerci sevgilisini almaya kışlaya 4 araçtan oluşan konvoyla giriş yaptı.

O anların görüntüsü olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'da yayılınca Gökhan Çıra'ya askeriyede ayrıcalık yapılıp yapılmadığı gündeme geldi. Selin Ciğerci konu hakkında sessizliğini korurken açıklama Gökhan Çıra'dan geldi.

Gökhan Çıra açıklamasında "'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu.

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Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" dedi.

"AYRICALIKLI OLANLAR VARDI"

Gökhan Çıra paylaşımında "Ben hiçbir surette ayrıcalıklı muamele görmedim ama görenler var mıydı diye sorarsanız eğer evet vardı. Mesela ben süreç boyunca ailemle hiç görüştürülmedim, komutan odasında eşimle dostumla oturup çay da içmedim" yorumunda bulundu.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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