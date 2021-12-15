MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci, sarmaş dolaş görüntülendiği eski kocası Gökhan Çıra ile barıştı mı? Canlı yayında açıkladı

Selin Ciğerci, sarmaş dolaş görüntülendiği eski kocası Gökhan Çıra ile barıştı mı? Canlı yayında açıkladı

15.12.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra hakkında barıştıklarına dair söylentiler çıkmıştı. İkilisinin geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş poz vermesi bu söylentileri alevlendirdi. Selin Ciğerci, canlı yayına katılarak merak edilen soruları yanıtladı.

Selin Ciğerci, sarmaş dolaş görüntülendiği eski kocası Gökhan Çıra ile barıştı mı? Canlı yayında açıkladı

Selin Ciğerci, boşandığı eski eşi Gökhan Çıra ile barıştıklarına dair söylentilere son noktayı canlı yayında koydu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak 10 Eylül'de sonlandırmıştı. Fikir ayrılıkları yaşadıkları için ayrılık kararı alan çift birbirlerinden ayrı kalamıyor.

EL ELE POZ VERDİLER

Geçtiğimiz günlerde doğum gününde bir araya gelen ikili el ele poz verdi. Sosyal medyada yer alan kareler çok konuşuldu. Çiftin sevenleri 'Selin ile Gökhan barıştı' yorumunda bulundu.

Gökhan Çıra ve eski eşi Selin Ciğerci sarmaş dolaş poz verdi! Barıştılar mı?Gökhan Çıra ve eski eşi Selin Ciğerci sarmaş dolaş poz verdi! Barıştılar mı?

"BARIŞMA YOK"

Bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, merak edilenleri yanıtladı. 'Barışma yok' diyen Ciğerci şunları söyledi: "Asla barışmadık. Yorumlarda okudum ‘bunların ayrılmaları yalan, reklam yapıyorlar’ yazmışlar…"

"15 KİLO VERDİM"

"Boşandığımdan beri 15 kilo verdim. Reklam olsa evimi ayırmazdım. Böyle bir şeyin reklamı olmaz. Evet, görüştük konuştuk. Arkadaşımızın doğum gününde denk geldik. Düşman değiliz oynadık."

"GÖKHAN'IN HAYATINDA KİMSE YOK"

"Gökhan’ın hayatında kimse yok onu öğrendim. Bu arada ‘barışmayacağım’ demiyorum. Şu anda konuşuyoruz zamanla ne olur bilmiyorum ama ikimizin de korkuları, soru işaretleri var. Onu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Her şeyi zamana bıraktık. Şu an kafamızda sadece iş güç var…"

a

El ele görüntülenmelerine de cevap veren Ciğerci, "O fotoğrafı arkadaşımız çekti, ben de ‘ver elini poz verelim’ dedim. Makara yaptık" ifadelerini kullandı.

"HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde Gümüşsuyu'nda bir mekan çıkışı objektiflere takılmıştı. Eski eşler, uzun süre kaldıkları mekandan ayrı ayrı çıkmıştı.

“Birlikte buluşup iş yemeğinde konuştuk. 'Hayırlı olsun' demeyelim” ifadelerini kullanan Gökhan Çıra, güldükten sonra arabasına binerek, evinin yolunu tutmuştu.

13 milyon TL'ye otomobil alan Selin Ciğerci'den vergi açıklaması13 milyon TL'ye otomobil alan Selin Ciğerci'den vergi açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Reza Zarrab göndermesi gündeme bomba gibi düştüReza Zarrab göndermesi gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.