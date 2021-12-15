Selin Ciğerci, sarmaş dolaş görüntülendiği eski kocası Gökhan Çıra ile barıştı mı? Canlı yayında açıkladı

Selin Ciğerci, boşandığı eski eşi Gökhan Çıra ile barıştıklarına dair söylentilere son noktayı canlı yayında koydu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak 10 Eylül'de sonlandırmıştı. Fikir ayrılıkları yaşadıkları için ayrılık kararı alan çift birbirlerinden ayrı kalamıyor.

EL ELE POZ VERDİLER

Geçtiğimiz günlerde doğum gününde bir araya gelen ikili el ele poz verdi. Sosyal medyada yer alan kareler çok konuşuldu. Çiftin sevenleri 'Selin ile Gökhan barıştı' yorumunda bulundu.

"BARIŞMA YOK"

Bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, merak edilenleri yanıtladı. 'Barışma yok' diyen Ciğerci şunları söyledi: "Asla barışmadık. Yorumlarda okudum ‘bunların ayrılmaları yalan, reklam yapıyorlar’ yazmışlar…"

"15 KİLO VERDİM"

"Boşandığımdan beri 15 kilo verdim. Reklam olsa evimi ayırmazdım. Böyle bir şeyin reklamı olmaz. Evet, görüştük konuştuk. Arkadaşımızın doğum gününde denk geldik. Düşman değiliz oynadık."

"GÖKHAN'IN HAYATINDA KİMSE YOK"

"Gökhan’ın hayatında kimse yok onu öğrendim. Bu arada ‘barışmayacağım’ demiyorum. Şu anda konuşuyoruz zamanla ne olur bilmiyorum ama ikimizin de korkuları, soru işaretleri var. Onu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Her şeyi zamana bıraktık. Şu an kafamızda sadece iş güç var…"

El ele görüntülenmelerine de cevap veren Ciğerci, "O fotoğrafı arkadaşımız çekti, ben de ‘ver elini poz verelim’ dedim. Makara yaptık" ifadelerini kullandı.

"HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde Gümüşsuyu'nda bir mekan çıkışı objektiflere takılmıştı. Eski eşler, uzun süre kaldıkları mekandan ayrı ayrı çıkmıştı.

“Birlikte buluşup iş yemeğinde konuştuk. 'Hayırlı olsun' demeyelim” ifadelerini kullanan Gökhan Çıra, güldükten sonra arabasına binerek, evinin yolunu tutmuştu.



