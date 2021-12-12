13 milyon TL'ye otomobil alan Selin Ciğerci'den vergi açıklaması

Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Selin Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un Dawn-Cabrio modeline 13 milyon TL ödedi.

Selin Ciğerci'nin bu lüks harcaması gündeme gelince takipçilerinden bazıları ise vergisini ödeyip ödemediğini sordu.

Selin Ciğerci bir paylaşımının altına "Yeni araba almışsın vergilerini veriyor musun?" yazan takipçisine şu yanıtı verdi:

"Tabii ki de hanımefendi, geçen sene en çok vergi verenler arasında Türkiye'de ilk 20'e girdim bu sene ilk 10 olacak en çok kazanan kozmetik markasının sahibesiyim ve 20'e yakın güzellik salonum, Avrupa'da 6 tane depom var."



