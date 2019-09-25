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Selin Ciğerci sevgilisine mesaj atan kadını herkesin içinde ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

Şarkıcı Selin Ciğerci, evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Çıra ile gittikleri mekanda sürekli sevgilisine mesaj atan kadını ifşa etti. Mekanda kadının masasına gidip ağzına geleni söyleyen Ciğerci'nin o anları ise kameralara yansıdı. Ciğerci'nin sonrasında yaptığı açıklamalar da olay oldu.

Şarkıcı Selin Ciğerci dün akşam gittiği kafede nişanlısı Gökhan Çıra'ya mesaj atan kadını ifşa etti. Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapan Ciğerci, aynı mekandaki bir kadının sürekli sevgilisine mesaj attığını öne sürerek bağırıp çağırdı. Sevgilisine mesaj attığı iddia edilen Ö.P isimli kadının oturduğu masaya giden Selin Ciğerci, “Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz” dedi.

Ardından mekan görevlilerinin araya girmesi ve olay anını kameraya çeken E.U adlı bir müşterinin olayı kaydetmesiyle olay yatıştı.

“SELİN’İ BIRAK BANA GEL”

Tartışma sonrası sosyal medya hesabından video paylaşarak konuşan Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadının bir eğlence mekanında halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştığını belirtip sürekli kendilerini takip ettiğini söyledi. Ö.P’nin Gökhan Çıra’ya “Çok hoş çocuksun seninle yatmak istiyorum”, “Selin’i bırak bana gel” gibi mesajlar attığını iddia eden Ciğerci, şunları söyledi:

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“Geçenlerde bir yakınımızın düğününde de bu kadın karşımıza çıktı. Düğün sahibiyle konuşup onu dışarı attırdık. Burada da görünce kan beynime sıçradı. Hanımefendiliğimi koruyup onu sadece sözlerimle rezil ettiğime dua etsin…

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SELİN CİĞERCİ YAŞADIKLARINI ŞÖYLE ANLATTI

“Onun olduğu kafeye girdim ve ‘Herkes bana baksın’ diye bağırdım. ‘Bu görmüş olduğunuz kadın Gökhan’a bir senedir mesaj atıyor. Lütfen herkes yanındaki kocasına dikkat etsin.’ Bildiğiniz böyle rezil ettim asla vurmadım. Sinirimden çığlık çığlığa bağırıyorum. O da yalık yalık pişkin pişkin ‘Ben senin erkek arkadaşına mesaj atmadım ki’ diyor. Arkadaşlarım döveceğimi zannettiği için beni tutuyor da zaten dövmem elimi kirletmem. Bana ‘Gel yanıma otur konuşalım’ diyor. Tipini görseniz göğüsleri ağzımdan çıkıyor zaten nasıl yanına oturabilirim. Benim onun yanına oturmam için farklı bir iş yapmam lazım kirlenirim, lekelenirim.”

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Ö.P OLAY SONRASI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Yaşanan olay sonrası bir video çeken Ö.P ise “Selin Hanım’ın açıklamasını şimdi dinleme fırsatım oldu. Dediği olay doğru. Yalnız rezillik falan çıkarmadım diyor ya, bütün mekan şahit. Orada üzerime yürüdü, şovunu yaptı ve bana hakaret etti. Aynı rezilliği düğünde de yaptı ve benim boğazıma sarıldı. Bundan sonra ben ona insanca gel konuşalım, yanlış anlıyorsun, böyle bir durum yok’ dedim. Evet onlar ayrıyken ben yazdım ‘İyi yapmışsın hoş çocuksun yazık ediyorsun kendine’ dedim. Ben burada ‘Sana aşığım Gökhan senin için ölüyorum, bitiyorum’ diye bir cümlem yok. Sevgilisi gelip bir mekanda bana selam veriyor ve saatlerce bana bakıyor. Tanımadığı birine neden gelip selam veriyor ya da Selin’i bu kadar severken neden başka kızları kesiyor? Ben oralı bile olmadım. Bundan sonra olanları polise anlattım artık karakolda görüşürüz” dedi.

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