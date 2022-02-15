Selin Ciğerci sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Herkes "Selin nerede?" dedi

Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Dekolteli elbisesiyle pozlar veren Ciğerci'ye yorum yağdı. Boşanma sonrasına kendini spora veren ve diyet yapan Selin Ciğerci bir hayli değişmişti. Ciğerci'nin son hali Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetildi.

Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra paylaşımlarında daha iddialı olmaya başladı. Sevgilisiyle 14 Şubat kutlayan Ciğerci romantik pozlarını paylaştı. Ciğerci'nin dekolteleri ve zayıflığı ise öne çıktı.

Selin Ciğerci'nin takipçileri "Ne kadar değişik çıkmışsın", "Selin nerede?", "Gökhan yanında şişman kalmış", "Gökhan galoş giymiş sandım" yorumlarında bulundu.





