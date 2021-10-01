Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya ile bir süredir polemik yaşadığı Selin Ciğerci arasındaki kaos giderek büyüdü. Bu kavganın kanala zarar verdiği düşünen Beyaz TV yönetimi, Akkaya'ya susması yönünde uyarıda bulundu. Bu uyarıya sinirlenen Akkaya, kanalda olay çıkardı. Cam çerçeve indirdiği belirtilen Akkaya, programa da katılmadı. Akkaya'nın işine son verileceği konuşuluyor.

İŞİNE SON VERİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Medyatava'da yer alan habere göre Selin Ciğerci aleyhinde yaptığı açıklamalar sonrası eski manken Deniz Akkaya,28 Eylül günü Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılmadı. Programda; Seren Serengil ve Bircan Bali ile sunuculuk yapan Akkaya'nın programda olmaması dikkat çekti. Ciğerci aleyhindeki açıklamaları nedeniyle işine son verildiği konuşuldu. Ama Akkaya sosyal medyada konuşulan bu iddiaları adeta yalanlarcasına Instagram hesabından paylaşımda bulunduktan sonra hesabını kapattı.

"KANALDAN İZİN ALDIM, ŞİKAYET EDECEĞİM"

Akkaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le görüşmek için Ankara'ya gittiğini söyledi. Gerekçe olarak, "Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye'de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde p... elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, FETÖ terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara'da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalım Beyaz TV'den izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere" diye bir açıklama yaptı.

CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİ, OMURGASIZLIKLA SUÇLADI

Fakat Ciğerci aleyhinde sık sık açıklamalarda bulunan Akkaya'ya kanal yönetimi ve yayın partnerleri tarafından 'artık sus' uyarısı yapıldı. Ciğerci olayının takıntıya dönüştüğü söylendi. Bu sözler üzerine Akkaya yayın sonrası 'konuşturulmam engelleniyor' diye kulis ve koridorlarda camı çerçeveyi indirdi. Kanal yönetimini omurgasızlıkla suçladı. İşte bu olaydan sonra kanal yönetimi, Akkaya'ya bir daha programa çıkmayacağını iletti. Programın Akkaya olmadan Seren Serengil ve Bircan Bali ile devam edeceği de kendisine iletildi.



GÖRÜŞMEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İşte Deniz Akkaya bu sebeple yayına çıkmadı. Akkaya aslında kanala geri dönebilmek için de "RTÜK Başkanı ile görüşmeye gidiyorum." diyerek yaptığı paylaşımla Beyaz TV'ye bir nevi mesaj yolladı. RTÜK Başkanını tanıyorum" mesajına rağmen kanal yönetimi geri adım atmadı. Akkaya da yeniden soluğu kanalda aldı. Yönetimle görüştü. Hatta o görüşmede gözyaşlarını tutamadı.

KALICI OLMAYACAĞI SÖYLENİYOR

Akkaya yayında ya da dışarıda bir daha Selin Ciğerci'yi ağzına almayacağını söyledi. Bu görüşme sonrası Akkaya yeniden yayına çıkabildi ama kulislerde Akkaya'nın artık programda kalıcı olmadığı konuşuluyor. Yakın zamanda Akkaya'nın işine son verileceği programı partnerleri Seren Serengil ile Bircan Bali'nin sürdüreceği öğrenildi.

