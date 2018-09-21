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Selin Ciğerci ünlü modele ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci, Burak Özçivit'e 'Yakışıklı' diye yorum yapan İranlı modele "Evli barklı adama yorum yapmaya utanmıyor musun" diye mesaj atarak takipçilerinden destek istedi.

Selin Ciğerci ünlü modele ateş püskürdü

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, Burak Özçivit'in fotoğrafının altına 'Yakışıklı' diye yorum yapan İranlı model Mahlagha Jaberi'ye Instagramdan mesaj gönderdi. Ciğerci, evli bir adama yorum yapan modele tepki göstermeleri için takipçilerinden de yardım istedi.

"EVLİ BARKLI ADAMLARA MESAJ GÖNDERMEYE UTANMIYOR MUSUN?"

İranlı model Mahlagha Jaberi, Dubai'den fotoğraflar paylaşan Burak Özçivit'e 'yakışıklı' diye yorum yazmıştı.Bunun üzerine Özçivit, ünlü modeli engelledi. Yaşanan olaya tepki gösteren Selin Ciğerci ise modele mesaj atarak "Kız sen utanmıyor musun evli barklı adamlara yorum yazıyorsun. Kız adam mı kalmadı başkasının kümesine girmeye başladın ayıp" dedi.

"KIZLAR DURMAK YOK YAZIN SİZDE"

Ünlü modele attığı mesajın ekran görüntüsü paylaşan Selin Ciğerci, "Burak Özçivit'e yorum yapan İranlı mankene gereken cevap verildi. Asla üşenmedim ağzıma geleni söyledim. İşte böyle kadınlar yuva bozuyor zaten. Fahriye Evcen, bacım biz senin yerine kocana yorum yapana ağzının payını itina ile veriyoruz. Sen anne olmaya hazırlanıyorsun yorma kendini. Kızlar hadi durmak yok yazın sizde." dedi.

'BURAK BENİ İNCİTTİ'

Yazdığı yorum sonrası Özçivit'in kendisini engellediğini söyleyen Jaberi, geçtiğimiz gün şunları söyledi: "Çok yetenekli bir aktör. Rol aldığı dizideki performansı dikkatimi çekmişti. Hayranı olmuştum. Bir hafta önce kendisine Instagram'dan 'sizi seviyoruz', 'yakışıklı' gibi yorumlarda bulundum. Yorumlarımdan hemen sonra beni engelledi. Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni incitti."

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selin ciğerci Burak Özçivit Mahlagha Jaberi

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