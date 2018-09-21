Selin Ciğerci ünlü modele ateş püskürdü

Ünlü modele attığı mesajın ekran görüntüsü paylaşan Selin Ciğerci, "Burak Özçivit'e yorum yapan İranlı mankene gereken cevap verildi. Asla üşenmedim ağzıma geleni söyledim. İşte böyle kadınlar yuva bozuyor zaten. Fahriye Evcen, bacım biz senin yerine kocana yorum yapana ağzının payını itina ile veriyoruz. Sen anne olmaya hazırlanıyorsun yorma kendini. Kızlar hadi durmak yok yazın sizde." dedi.

'BURAK BENİ İNCİTTİ'

Yazdığı yorum sonrası Özçivit'in kendisini engellediğini söyleyen Jaberi, geçtiğimiz gün şunları söyledi: "Çok yetenekli bir aktör. Rol aldığı dizideki performansı dikkatimi çekmişti. Hayranı olmuştum. Bir hafta önce kendisine Instagram'dan 'sizi seviyoruz', 'yakışıklı' gibi yorumlarda bulundum. Yorumlarımdan hemen sonra beni engelledi. Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni incitti."



