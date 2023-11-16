Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birbirine mi girdi? "Yaktın bizi..."

Dilan Polat ve Candan kardeşlerden sonra 600'e yakın fenomenin soruşturma altında olduğu iddiaları gündeme geliyordu. Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da Murat Ağırel'in çeşitli iddiaları gündem olmuştu.

Ciğerci ve eski kocası hakkında 2. Sayfa'da yeni bir iddia konuşuldu. Sisi'nin iddiasından aktarılan habere göre; Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birbirine girdi.

Fenomen Selin Ciğerci eski kocasına "Yaktın bizi bizim başımızı nasıl büyük belaya soktun" diyerek sitem etti.

Ciğerci iddialara göre yakın arkadaşlarına "Markaları her şeye satıp Amerika'ya gidiyorum çok gerildim ne yapacağımı bilemez durumdayım" dedi.





