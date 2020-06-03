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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin bebek heyecanı: Taşıyıcı anne yöntemiyle evladımızı kucağımıza alacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 20:36 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile birlikte taşıyıcı anne yöntemiyle evlat sahibi olacaklarını açıkladı. Ciğerci, "9 ay 15 gün sonra anne oluyorum" dedi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin bebek heyecanı: Taşıyıcı anne yöntemiyle evladımızı kucağımıza alacağız

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle evlat sahibi olmak için yurt dışında işlemlere başladıklarını duyurdu.

Ciğerci yaptığı açıklamada, "Yurt dışında taşıyıcı anne yöntemiyle evladımızı kucağımıza alacağız. İşlemler başladı. 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum, Gökhan da baba olacak. Çok mutluyum" dedi.

selin

Selin Ciğerci Instagram'dan yaptığı paylaşımda da "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı" notunu yazdı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
tövbe tövbe la şu edepsizlere bak
o cocuk büyüdüğü zaman ve öğrendiğindeki hayal kırıklığını tahmin edebiliyorum
Bide anne olucam demezmi, Allah affetsin.
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