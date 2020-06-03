Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin bebek heyecanı: Taşıyıcı anne yöntemiyle evladımızı kucağımıza alacağız

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle evlat sahibi olmak için yurt dışında işlemlere başladıklarını duyurdu.

Ciğerci yaptığı açıklamada, "Yurt dışında taşıyıcı anne yöntemiyle evladımızı kucağımıza alacağız. İşlemler başladı. 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum, Gökhan da baba olacak. Çok mutluyum" dedi.

Selin Ciğerci Instagram'dan yaptığı paylaşımda da "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı" notunu yazdı.



