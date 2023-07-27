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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra taşıyıcı annelikle evlat edinmişti... Gelen yorumlar çıldırttı

27.07.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Gökhan Çıra Selin Ciğerci ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi oldu. Çıra, bebeği ile fotoğraflarını paylaştı ve gelen yorumlara adeta ateş püskürdü.

Eski futbolcu Gökhan Çıra, fenomen isim Selin Ciğerci ile bir ayrılıp bir barıştıkları ilişkileri ile gündeme geliyordu. 2 kere evlenip boşanan ikili son boşanma öncesi çok tartışılan taşıyıcı annelikle evlat edinme yoluna girdi.

Ciğerci ve Çıra ayrılsa da ikisinin de birlikte karar aldıkları ve taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları bir kızları var. Gökhan Çıra zaman zaman kızıyla pozlarını da paylaşıyor.

Çıra, tatil pozlarını "Kız babasıysanız bu hallere gireceksiniz yapacak bir şey yok" notuyla paylaştı.

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Gökhan Çıra daha sonra gelen yorumlardan rahatsız oldu ve çileden çıktı. Gökhan Çıra paylaşımında "Eğer bir gram erkekliğiniz varsa gelip yüzüme söyleyin. Bakmayın sustuğuma birine kurulursam kızıma laf eden kızım için yapmayacağım hiç bir şey yok. Benim sabrımı en çok deneyeceğiniz şey kızım olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci anne

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