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Selin Ciğerci yaptığı reklamlardan ayda 600 bin TL kazanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan şarkıcı Selin Ciğerci sosyal medyada yaptığı reklamlardan kazandığı parayı açıkladı. Ciğerci'nin kazancı dudak uçuklattı.

Selin Ciğerci yaptığı reklamlardan ayda 600 bin TL kazanıyor!

Kendi markasını çıkaran Selin Ciğerci aylık kazancıyla dudak uçuklattı. 2. Sayfa programında "oturduğu yerden para kazanan ünlüler" arasında adı geçen Ciğerci hemen yayına bağlandı.

Ciğerci açıklamasında "Sosyal medya reklamlarından ayda 600 bin TL kazandım. Aslan gibi de vergimi ödüyorum" dedi.

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Çıkardığı kozmetik markası için ise "1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim" diyen Ciğerci "Ama oturduğu yerden kazanıyorsun demeyin. 72 kişiyi çalıştırıyorum ben" açıklamasını yaptı.

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