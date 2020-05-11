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Selin Ciğerci'ye canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 08:46 | Son Güncelleme

Instagram canlı yayınında talihsiz bir olay yaşayan Selin Ciğerci şok geçirdi. Ciğerci'nin yayınına bağlanan kişi cinsel organını gösterdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Ciğerci, takipçisini hemen yayından attı.

Selin Ciğerci'ye canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci sosyal medyanın gündemine oturdu. Pandemi günlerinde daha da popüler olan canlı yayın sohbetini Ciğerci'de denedi.

Instagram’da canlı yayın yapan Selin Ciğerci, “abla çok önemli bir soru soracağım” diyen bir takipçisini yayına aldı. Yayına katılan kişi yayında cinsel organını gösterdi. Ciğerci, takipçisini hemen yayından attı.

"Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum" diyen Selin Ciğerci olayla ilgili "Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa... Video, resim, adı... Ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim" dedi.

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Instagram hesabının hikaye bölümünden videolu paylaşım yapan Selin Ciğerci "Avukatım uyuyordu, uyandırdım. O kişiyi bulacağım. Şeref ve namus sözü veriyorum size" dedi.

Ciğerci'nan yaşadığı bu olaya ise tepki yağdı.

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