MAGAZİN

Selin Ciğerci'yi kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk araba alınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye babası doğum günü hediyesi 1.5 milyon TL değerinde Cadillac Escalade marka cip aldı. Ciğerci, hediyesini sosyal medya hesabından paylaşınca, takipçileri tarafından 'Değirmenin suyu nereden geliyor?' yorumları da hız kesmeden geldi.

Selin Ciğerci'yi kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk araba alınca...

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye babası 1,5 miyon TL değerinde Cadillac Escalede marka cip aldı.

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Hediyesini Instagram hesabından paylaşan Selin Cİğerci'ye takipçileri tarafından 'Değirmenin suyu nereden geliyor?' şeklinde yorumlar yapıldı. Her zaman dobralığı ile tanınan Ciğerci, bu gelen yorumlara da kayıtsız kalmayarak cevap verdi.

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'BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?'

Takipçisinin ' Araba 1.5 milyon Selin Hanım, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sizi seviyorum ama insanın aklına soru işareti katıyorsunuz. Buradan ve sahnelerden kazandıklarınızla almanız mümkün değil' yorumu üzerine Ciğerci takipçisine verdiği cevabı da Instagram'dan paylaştı.

'6 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞAN BİR BABAM VAR'

Ciğerci, paranın kaynağının sorulması üzerine, 'Instagram'da eski fotoğraflarıma inin. 2014 yılında o arabadan yine vardı, eski kasaydı. Google'a yazarsanız benim bir ailem var. 6 yaşından beri çalışan bir babam var. Kendi kazandığım para ile tabii ki asla alamam. O zaman da alamazdım. Babam almıştı, yine babam aldı. 15 -20 gün sonra doğum günüm. Doğum günü hediyesidir. Benim hayatımla ilgili aklınızda soru işareti kalmasın.' dedi.

Selin Ciğerci'nin babası eskiden ünlü bir hazır giyim firmasının sahibiydi.

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