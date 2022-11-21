Selin Karacehennem Bize Kaldı'ya konuk oldu! O cinsellik sorusuna "Ne ayıp" diyerek yanıt verdi... "Hemen yatmayın..."

Yaşam koçu, evlilik ve ilişki terapisti olarak bilinen Selin Karacehennem, Bize Kaldı programına konuk oldu. İlişkiler hakkında sorulan soruları açık açık yanıtlayan ünlü terapist ağızları açık bıraktı.

Selin Karacehennem chatleşmenin bir numaralı ihanet olduğunu açıkladı. Selin Karacehennem'e programda pek çok soru geldi. İlişki terapisti bunlar arasında yer alan "Telefondan cinsel içerikli video izlemesi ihanet mi?" sorusuna ise "Beraber seyredin özel hayatlarınızı zenginleştirin tek olunca bunlar ihanet" dedi.

"ORANI BURANI ELLEMEK..."

Selin Karacehennem konuşmasının devamında ise "İlk çıktığın gece bir adam senle yatacağım diyorsa hayır. Yüzüne bakmıyorsa daha iyi. Hemen yatmayın... Tanıştıktan bir buçuk ay sonra yatın. Oranı buranı ellemek haksızlık..." yorumunda bulundu.

Daha öncede kendisine gelen "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor alıştım, böyle bir şey olur mu?" sorusuna ise ünlü isim "Ne ayıp!" diyerek tepki gösterdi.



