MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Karacehennem Bize Kaldı'ya konuk oldu! O cinsellik sorusuna "Ne ayıp" diyerek yanıt verdi... "Hemen yatmayın..."

Selin Karacehennem Bize Kaldı'ya konuk oldu! O cinsellik sorusuna "Ne ayıp" diyerek yanıt verdi... "Hemen yatmayın..."

21.11.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Viral'in programında gelen soruları cevaplayarak ünlenen evlilik danışmanı Selin Karacehennem, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un sunduğu Bize Kaldı'ya konuk oldu. Sunucuların sorduğu sorulara çekinmeden yanıt veren ünlü terapist gelen bir soruya ise kızdı.

Selin Karacehennem Bize Kaldı'ya konuk oldu! O cinsellik sorusuna "Ne ayıp" diyerek yanıt verdi... "Hemen yatmayın..."

Yaşam koçu, evlilik ve ilişki terapisti olarak bilinen Selin Karacehennem, Bize Kaldı programına konuk oldu. İlişkiler hakkında sorulan soruları açık açık yanıtlayan ünlü terapist ağızları açık bıraktı.

Selin Karacehennem chatleşmenin bir numaralı ihanet olduğunu açıkladı. Selin Karacehennem'e programda pek çok soru geldi. İlişki terapisti bunlar arasında yer alan "Telefondan cinsel içerikli video izlemesi ihanet mi?" sorusuna ise "Beraber seyredin özel hayatlarınızı zenginleştirin tek olunca bunlar ihanet" dedi.

"ORANI BURANI ELLEMEK..."

Selin Karacehennem konuşmasının devamında ise "İlk çıktığın gece bir adam senle yatacağım diyorsa hayır. Yüzüne bakmıyorsa daha iyi. Hemen yatmayın... Tanıştıktan bir buçuk ay sonra yatın. Oranı buranı ellemek haksızlık..." yorumunda bulundu.

selin

Daha öncede kendisine gelen "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor alıştım, böyle bir şey olur mu?" sorusuna ise ünlü isim "Ne ayıp!" diyerek tepki gösterdi.

"Cinselliğimi abartarak kullanmadım" demişti! "Cinselliğimi abartarak kullanmadım" demişti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı! Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!
İfşaya ifşayla yanıt! Mesajda şoke eden küfürİfşaya ifşayla yanıt! Mesajda şoke eden küfür
Üniversite yıllığındaki o detay sosyal medyada gündem oldu!Üniversite yıllığındaki o detay sosyal medyada gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Selin Karacehennem faiz indirimi

En Çok Okunan Haberler

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Pınar Deniz paylaştı! Ünlü oyuncu veda etti

Pınar Deniz paylaştı! Ünlü oyuncu veda etti

'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk' Hıncal Uluç'un bu sözleri çok konuşulmuştu!

'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk' Hıncal Uluç'un bu sözleri çok konuşulmuştu!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

İlginizi Çekebilir

“2671 yılından geldim” dedi! Noel'i işaret etti

“2671 yılından geldim” dedi! Noel'i işaret etti

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.