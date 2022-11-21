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"Cinselliğimi abartarak kullanmadım" demişti... Eteğini yukarı kaldırıp poz verdi! Bahar Candan'dan tepki çeken poz

21.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya fenomeni olan ve son dönem müstehcen paylaşımlarını yapıldığı Onlyfans sitesine giren Bahar Candan tepki çeken bir pozunu paylaştı. Candan eteğini yukarı kaldırıp kalçasını açınca olay oldu.

"Cinselliğimi abartarak kullanmadım" demişti... Eteğini yukarı kaldırıp poz verdi! Bahar Candan'dan tepki çeken poz

İşte Benim Stilim yarışmasının en tanınan isimlerinden biri olan Bahar Candan sosyal medyada tepki çeken bir pozunu paylaştı. Müstehcen pozları karşılığında para alınan Onlyfans'ta bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia eden Candan "Instagram'ı hiç nude kullanmadım cinselliğimi abartarak kullanmadım" demişti.

Bahar Candan artık Instagram'da da sınır tanımıyor. Fenomenin son pozu sosyal medyada tepki çekti.

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Eteğini yukarı kaldırarak kalçasını ortaya çıkaran ve arkasını dönerek poz veren Candan tepki çekti. Bahar Candan'ın pozunu görenler "Ne gerek var bunlara?", "Yazık gencecik insansın", "Çok ayıp böyle pozlar" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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