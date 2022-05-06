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Selin Şekerci'den şaşırtan çocuk itirafı!

06.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Selim ile kısa süreli aşk yaşayan oyuncu Selin Şekerci, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. İlk başta "Aşka tövbe ettim" diyen Şekerci, daha sonra "Çocuk sahibi olmak istiyorum" diyerek kafaları karıştırdı.

Selin Şekerci'den şaşırtan çocuk itirafı!

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, yaklaşık 7 aydır sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile aşk yaşıyordu.

Selin Şekerci’nin, meslektaşı İbrahim Selim'in programına konuk olmasından sonra başlayan aşkın, geçtiğimiz haftalarda bittiği ortaya çıktı.

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"ANNE OLMAYI İSTİYORUM"

Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Bir gün evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım" açıklamasını yapmıştı. Bu sözlerinin hatırlatılması üzerine Şekerci, “Anne olmayı çok istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum tabii ki” ifadelerini kullandı.
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"AŞKA TÖVBE ETTİM"

Basın mensuplarının “Evlilik için bir aday var mı peki?” sorusunu Şekerci, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur” şeklinde cevapladı.

"HEPSİ BENİM BEBEKLERİM"

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen Selin Şekerci, gazetecilerin “Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?” sorusuna ise gülerek “Yok yok, hepsi benim bebeklerim” karşılığını verdi.

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Selin Şekerci
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