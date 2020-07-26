Selin Şekerci ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? 'Ayıptır yahu'

Ünlü iş insanı Serdar Bilgili'nin son dönemde adı oyuncu Selin Şekerci'yle anılıyor. Yönetmen Muratcan Oğuz'dan ayrılan Şekerci'nin ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile Bodrum'da bir koyda görüldükleri iddia edildi.

BİLGİLİ'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tv100'ün haberine göre, oyuncu Selin Şekerci ile ünlü iş insanı Serdar Bilgili Bodrum'da görüldüler. Bilgili tarafından bir açıklama gelmezken Şekerci karşılaşmanın tesadüf olduğunu belirtti.

Şekerci çıkan iddialardan sonra ise sosyal medya hesaplarından da bir açıklama yaparak "Ayıptır yahu" dedi.

2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştı.

