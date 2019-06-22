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Selin sürüklediği ağaç parçaları ve çöp, Sapanca Gölü'nü kapladı

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YAŞAM  | 22.06.2019 18:33 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme bölgesinde dün meydana gelen sel felaketi nedeniyle Sapanca Gölü sahil şeridi, çöp ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

Selin sürüklediği ağaç parçaları ve çöp, Sapanca Gölü'nü kapladı

Bölgede dün yaşanan sel felaketinde D-100 karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bahçelerde zarar meydana geldi. Afetin yol açtığı zarar, temizlik çalışmalarının başlamasıyla daha net görülmeye başlandı. Eşme'de bulunan çöp depolama alanındaki çöpler ile dağdan inen ağaç parçaları derelerle taşınarak Sapanca Gölü kıyısını kapladı. Yaklaşık 150 metrelik sahil şeridinde biriken çöpler vatandaşları tedirgin ediyor.

'VAHŞİ DEPOLAMA ALANINDAKİ ÇÖPLER GÖLE SÜRÜKLENDİ'

Sapanca Gölü'nün temiz kalması konusunda doğaya yeterince sahip çıkamadıklarını ifade eden mahalle sakini Çetin Kocaağa, her şiddetli yağış sonrası göl yüzeyinde aynı manzarayı gördüklerini söyleyerek, "Maden Deresi'nin kaynağının başladığı ve Sapanca Gölü'ne bağlandığı yerdeyiz. Maden Deresi'nin başlangıcında bir süre önce Eşme halkının da tepkisine neden olan çöp toplama alanı, vahşi depolama alanının sel sularıyla beraber buraya taşınması sahil şeridinin çöple kaplanmasına neden oldu.

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"Çöpler göle süreklendi. Selden temizlik çalışmaları başladı ve hasar daha net görülmeye başladı. Göl bu duruma gelmemeliydi. Çöp toplama alanındaki atıklar buraya yalnızca az bir miktar çöp gönderdi. Bu doğanın bir uyarısıdır, bundan sonraki şiddetli yağışlarda bu manzarayı sık sık görmek durumundayız. İklimlerin değiştiğini kabul edebiliriz ancak şu bir gerçek ki biz yaşayanların da yönetenlerin de bu kirlilikte sorumluluğu var. Bu atıkların bu gölde olmaması gerekiyor" dedi.

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'HERKESİN GEREKEN ÖNLEMİ ALMASINI İSTİYORUZ'

Sapanca Gölü'ndeki kirliliğin burada yaşayan herkesi tedirgin ettiğini söyleyen mahalle sakini Berkay Gencer, "Sapanca Gölü'nde dün yağan aşırı yağmur nedeniyle, dere yataklarında bulunan çöp, ağaç ve pislikler göl kıyısına vurdu. Maden Deresi yatağında belediyenin daha önceden kullanmış olduğu bir çöp toplama alanı var, o alana atılan çöpler yağmur suyuna karışarak dere yatağından gölümüze ulaşıyor. Doğayı korumak için herkesin gereken önlemi almasını diliyorum" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü Kocaeli sel felaketi

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