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  4. Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko ayrıldı mı? Jet hızıyla açıklama geldi

Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko ayrıldı mı? Jet hızıyla açıklama geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 17:22
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Oyuncu Berk Atan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşk ile gündemden düşmeyen Selin Yağcıoğlu, sosyal medya fenomeni Allan Hakko ile birlikteliğini Instagram'dan ilan etmişti. Sosyal medyada çiftin ayrıldığı iddia edildi. Yağcıoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko ayrıldı mı? Jet hızıyla açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden boşanmıştı.

Oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu, gönlünü iş insanı Allan Hakko'ya kaptırmıştı.

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"YOK YAHU"

Yağcıoğlu, sevgilisiyle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyordu. Ünlü isim, sevgilisiyle olan pozlarını silince ayrılık iddiaları gündeme geldi.

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2.sayfa'ya konuşan Yağcıoğlu, iddiaları yalanladı. Yağcıoğlu, "Yok yahu! Ben fotoğraf koymadım hep Allan'da vardı" dedi.

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Selin Yağcıoğlu sosyal medya Oyuncu sevgilisi
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