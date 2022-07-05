Selin Yeninci bikinisiyle ATV üstünde sere serpe uzandı

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük beğeni toplayan ardından ise 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinde oyunculuğuyla takdir toplayan Selin Yeninci, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Dizisi erken final yapan oyuncu soluğu tatilde aldı. Daha önce burnunu yaptırarak farkı bir görünüme kavuşan Selin Yeninci bikinisiyle ATV üzerine çıktı.

Motorun üzerinde sere serpe poz veren Selin Yeninci hayranlarının dikkatini çekti.

Selin Yeninci'ye bazı hayranları "Ateş ediyorsun" derken bazı hayranları da "Saniye bu ne hal?" yorumlarında bulundu.



