Selin Yeninci paylaşımıyla dikkat çekti! Dönüşü muhteşem oldu

Bir Zamanlar Çukurova'da "Saniye" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir paylaşımlarına ara veren Selin Yeninci tatil pozlarıyla geri döndü.

Sporunu hiç aksatmayan ve spordan paylaşımlar yapan Selin Yeninci daha sonra ise mayosuyla pozlarını paylaştı.

Selin Yeninci'nin paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Yeninci'nin takipçileri ünlü oyuncuya "Dönüşün muhteşem oldu" yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncu, bir süre önce de dizi çekimi için bulunduğu Adana'da koronavirüse yakalanmıştı. Selin Yeninci, 11 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu olmuştu.

YENİ PROJESİ HERKESİ HEYECANLANDIRDI

33 yaşındaki genç oyuncu, Yönetmen Emin Alper’in çekeceği Balkaya isimli filmde rol alacak. Balkaya, daha önce Nasipse Olur, Toz Ruhu ve Olur Olur isimli filmlerde rol alan Yeninci’nin dördüncü filmi olacak.



