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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci kimdir? Elif İnci nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

05.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun Elif İnci olduğunu duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğu canlandıran oyuncunun son hali ile birlikte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci kimdir? Elif İnci nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci kimdir? Elif İnci nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'a damga vuran filmlerden biridir. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı filmde küçük Samet'i Elif İnci canlandırdı. Peki Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci kimdir? Elif İnci nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci kimdir?

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'IN SAMETİ ELİF İNCİ KİMDİR?

Elif İnci, 20 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Ünlü oyuncu Elif İnci, 1994'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filminde canlandırdığı Raziye karakteri ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Annesi Perihan Doygun, babası Bilal İnci, ağabeyi ise Murat İnci'dir. Tümay Özokur Film Reklam kast ajansındadır. Ayrıca Elif İnci, Kemal İnci'nin yeğenidir.

1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır.

ELİF İNCİ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki ünlü oyuncu Elif İnci, İstanbulludur. Yer aldığı yapımlarda sergilediği performanslar ile dikkat çeken başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde rol almıştır.

ELİF İNCİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Elif İnci'nin oynadığı dizi ve filmler:

Kara Para Aşk (TV Dizisi) 2014-2015 Melike Demir
Sakarya Fırat (TV Dizisi) 2010 Leyla Tahtakılıç
Dudaktan Kalbe 2007-8 İnci
Kardelen (TV dizisi) 2008 Hande
Yeşeren Düşler 2006 Fatma
Mavi Kuş (TV filmi) 2006
Vizontele Tuuba 2003 Fazilet
Sırlar Dünyası 2002
Her Şey Aşk İçin (TV dizisi) 2002
Deli Yürek 1998-2002 Gülçin
Kır Çiçekleri (TV filmi) 1997
Gelincik Tarlası 1993
Zıkkımın Kökü 1992 Raziye
Selvi Boylum, Al Yazmalım 1977 Samet (Asya'nın oğlu)

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Kadir İnanır Türkan Şoray
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