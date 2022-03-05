Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'a damga vuran filmlerden biridir. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı filmde küçük Samet'i Elif İnci canlandırdı. Peki Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci kimdir? Elif İnci nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'IN SAMETİ ELİF İNCİ KİMDİR?

Elif İnci, 20 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Ünlü oyuncu Elif İnci, 1994'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filminde canlandırdığı Raziye karakteri ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Annesi Perihan Doygun, babası Bilal İnci, ağabeyi ise Murat İnci'dir. Tümay Özokur Film Reklam kast ajansındadır. Ayrıca Elif İnci, Kemal İnci'nin yeğenidir.

1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır.

ELİF İNCİ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki ünlü oyuncu Elif İnci, İstanbulludur. Yer aldığı yapımlarda sergilediği performanslar ile dikkat çeken başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde rol almıştır.

ELİF İNCİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Elif İnci'nin oynadığı dizi ve filmler:

Kara Para Aşk (TV Dizisi) 2014-2015 Melike Demir

Sakarya Fırat (TV Dizisi) 2010 Leyla Tahtakılıç

Dudaktan Kalbe 2007-8 İnci

Kardelen (TV dizisi) 2008 Hande

Yeşeren Düşler 2006 Fatma

Mavi Kuş (TV filmi) 2006

Vizontele Tuuba 2003 Fazilet

Sırlar Dünyası 2002

Her Şey Aşk İçin (TV dizisi) 2002

Deli Yürek 1998-2002 Gülçin

Kır Çiçekleri (TV filmi) 1997

Gelincik Tarlası 1993

Zıkkımın Kökü 1992 Raziye

Selvi Boylum, Al Yazmalım 1977 Samet (Asya'nın oğlu)

