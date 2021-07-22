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Selvi İlyasoğlu dünya şampiyonu!

22.07.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Selvi İlyasoğlu dünya şampiyonu!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

49 kiloda güreşen Sevim Akbaş ise Polonyalı Wiktoria Agnieszka Kamela'yı 10-6 yenerek bronz madalya aldı.

Diğer bronz madalya müsabakalarında 43 kiloda Eda Nur Ersoy, Macar Liliana Kapuvari'ye, 65 kiloda Duygu Gen, Hint Varsha Varsha'ya, 73 kiloda Bükrenaz Sert de ABD'li Lillian Alene Freitas'a yenildi.

Şampiyonada yarın 46 kiloda Şevval Çayır, 53 kiloda Tuba Demir, bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.

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