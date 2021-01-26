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Şemdinli’de karla mücadele çalışması

26.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Şemdinli’de karla mücadele çalışması

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe özel idaresi ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.
Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe özel idaresi ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe özel idaresi ekibi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürerek kapanan köy yollarını birer birer ulaşıma açıyor.

"Bazen yolumuzu kaybediyoruz"
Köylerin ilçeyle bağlantısını sağlamak için gece gündüz çalışan karla mücadele ekipleri, çoğu zaman yollarını kaybettiklerini belirterek, “Bazen aşırı yağış ve tipi nedeniyle yolumuzu kaybediyoruz. Bazen uçurumlardan zor kurtuluyoruz. Sabahlara kadar çalışmalarımız sürüyor. Amacımız köylerinde mahsur kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Kapanan köy yollarının açılması için daha çok çalışıyoruz" dedi.

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