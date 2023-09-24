Semicenk sahnede ereksiyon mu oldu? Şoke eden iddiaya ilginç yanıt

O Ses Türkiye yarışmasına katılarak adını piyasaya duyuran Semicenk son dönemde oldukça popüler. Semicenk son olarak ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan videoya göre şarkıcının sahnede belirginleştiği konuşulan cinsel organı olay oldu.

Sosyal medyada 'sahnede ereksiyon' yorumları yayılınca şarkıcı yine sahneden açıklama yaptı. Konuşmasına ''ışığın azizliği benlik bir şey yok'' diye başlayan ünlü şarkıcı ''Haber yapılan işe bakar mısınız Allah aşkına'' dedi.

"ÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAPMAYIZ"

Semicenk devamında ise ''Arkadaşlar benim babam, abim, amcalarım hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu. Biz böyle bir disiplin ve terbiye ile yetiştirildik. Kimseye öyle bir saygısızlık da yapmayız'' yorumunda bulundu.



Sosyal medyada bu yorum da ti'ye alındı ve "Ne alaka ya" yorumlarına sebep oldu.

