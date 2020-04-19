SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Semih Erden: Umarım kısa sürede sahalara döneriz

Semih Erden: Umarım kısa sürede sahalara döneriz

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.04.2020 14:04 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Erden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirterek, en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini söyledi.

Semih Erden: Umarım kısa sürede sahalara döneriz

Semih Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının olağanüstü bir durum olduğunu ve herkesin hayatını engellediğini ifade etti.

Bu süreçte hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar dileyen tecrübeli basketbolcu, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde herkesin evde kalması gerekiyor. Bu süreçte çalışıp, evine ekmek götürmek zorunda olanlar var. Onların da dışarıda en iyi şekilde korunması gerekiyor. Umarım en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Allah sağlık çalışanlarının yardımcısı olsun."

Semih Erden, evde bulunduğu sürece bireysel antrenmanlarına devam ettiğini, kitap okuduğunu, bahçesiyle ilgilendiğini ve köpeğine zaman ayırdığını dile getirdi.

"HER İŞİN BAŞI SAĞLIK"

Basketbolun temasla oynanan bir spor olduğunu belirten Semih, liglerin ertelenmesinden önce seyircisiz bir maça çıktıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse kimseye dokunmak istemedi. Hepimiz maçın bir an önce bitmesini bekledik. Seyircisiz maçların zaten tadı olmuyor, dostluk maçı gibi geçti. Böyle olmasını istemezdik ama olağanüstü bir durum olduğu için liglere ara verildi. Her işin başı sağlık ancak temennim bir an önce her şeyin netleşmesi. Umarım kısa sürede sahalara döneriz. Diğer ülkelerde liglerin iptal edilmesiyle ilgili haberler var. Bizde de en yakın zamanda bir şeyler açıklanır. Bunun herkesin oy birliğiyle sağlıklı bir karar olacağına inanıyorum."

OLİMPİYAT OYUNLARI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle A Milli Basketbol Takımı'nın eleme maçlarının da tehir edildiğini hatırlatan Semih Erden, bunun da çok doğru bir karar olduğuna işaret etti.

Bu şekilde müsabaka oynanamayacağını vurgulayan milli basketbolcu, "Zaten bazı ülkeler ve sporcular gitmeyeceğini açıklamıştı. Biz önümüzdeki sene elimizden gelenin en iyisini yapıp, olimpiyatlara gitmek için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDizideki aşk gerçek oldu!Dizideki aşk gerçek oldu!
'Euroleague'in oynanmaması problem olur''Euroleague'in oynanmaması problem olur'
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
semih erden pinar karsiyaka koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Ve Beşiktaş sahaya iniyor!

Ve Beşiktaş sahaya iniyor!

Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar

G.Saraylı yıldız kötü haberi verdi!

G.Saraylı yıldız kötü haberi verdi!

Arda Turan'dan G.Saray ve transfer sözleri

Arda Turan'dan G.Saray ve transfer sözleri

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

G.Saraylı eski yıldız koronavirüse...

G.Saraylı eski yıldız koronavirüse...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Test sonucunu açıkladı!

Test sonucunu açıkladı!

Fenerbahçe'de koronavirüs belirtisine rastlandı

Fenerbahçe'de koronavirüs belirtisine rastlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Semih Erden: Umarım kısa sürede sahalara döneriz

'Umarım kısa sürede sahalara döneriz'

Ergin Ataman: Euroleague'in oynanmaması büyük problem olur

'Euroleague'in oynanmaması problem olur'

Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi 'Şahin' ismini seçerdim

'Türkçe isim seçmem gerekseydi 'Şahin' ismini seçerdim'

Shane Larkin ayrılacak mı? Alper Yılmaz açıkladı

Shane Larkin ayrılacak mı? Açıkladı...

Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar ayrıldı

Daçka'da yıldız isimle yollar ayrıldı

İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz

Flaş iddia! Obradovic ayrılıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.