Semih Kaya'nın hedefi Avrupa kupalarına gitmek

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Semih Kaya, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atan Kaya, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve takımda forma giyen birçok futbolcuyla daha önce birlikte görev yaptığını kaydederek, "Buraya gelmemde hocamız Hamza Hamzaoğlu’nun payı büyük. Kendisine, başkanımıza ve yönetim kurulumuza bu anlamda teşekkür ediyorum. Önemli bir camiaya geldim. Sarı-kırmızı renkler altında mücadele etmek beni için ayrı bir motivasyon olacaktır" dedi.
Fiziksel olarak hazır olduğunu belirten başarılı defans oyuncu, şunları söyledi:
"Fiziksel olarak hazır durumdayım. Buraya gelmeden önce 40’ın üzerinde özel idman yaptım. Bir takım nasıl çalışıyorsa aynı şekilde çalıştım. Hocamızın kararına göre Antalyaspor karşısında forma giymek istiyorum. İnşallah sahaya çıkıp takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yeni Malatyaspor forması altından Avrupa Kupalarına gitmek en büyük hedefim."
(İHA)
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Beşiktaş'a transferde Domagoj Vida şoku
Galatasaray'dan sürpriz 11
Almanya'da Süper Kupa Bayern Münih'in
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Terim'den Glasgow maçı öncesi flaş açıklama
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ta şok istifa!
Ozan Kabak'a 5 maç ceza!
'Çıkış yakalamak istiyoruz'
Rangers'tan dikkat çeken performans
Yıldız futbolcu Giuliano'ya flaş talip
Yine ligin en değerlisi olacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum