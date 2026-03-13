Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş itirafı! "Her şey iyi giderken beni bir anda..."

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya'nın Cagliari takımına kiraladığı Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu. Kılıçsoy'un Beşiktaş'tan ayrılış süreci ve Milli Takım'da yaşadıkları için söyledikleri gündem oldu.

Burak Kavuncu
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Cagliari
Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"İLK BAŞTA ZORLANDIM AMA SONRA ALIŞTIM..."

Semih Kılısoy, "Çok güzel, tatlı bir stadyum. Taraftarımız da iyi. Bize destek oluyorlar. Çok güzel bir ortam var. Kolay değildi benim için, çekincelerim de vardı benim. İlk defa yurt dışına çıkıyordum bu transfer sürecinde. İlk başta zorlandım ama sonra alıştım. İnsanlar çok sıcak kanlı ve beni çok seviyorlar. Futbol anlamında, alışma sürecim oldu tempo, taktik açısından. Burada herkesin bir görevi var ve herkes o görevi yapmaya çalışıyor.

Tempom çok gelişti burada. Bağlantı oyununu iyi oynuyorum burada, o özelliğimi daha çok geliştirdim. O rolde de hocamız kullanıyor beni. Savunma anlamında da kendime çok şey kattım. Baskı şekli bile değişti. Bunları geliştirdim ve daha da çok geliştireceğim diye düşünüyorum."

"GERÇEĞİ YANSITMIYORDU..."

"O anlarda benim tarafımda sorun yoktu. 18 yaşındaydım. 18 yaşında A Milli Takım'ın kadrosun olmak benim için önemli ve büyük bir şeydi. Benim için her şey çok iyi gidiyordu. Benim tarafımdan sorun yoktu. Bazı şeyler biraz farklı lanse edildi, olmayan şeyler oldu diye lanse edildi. Ağlayan bir insan değilim. Beni biraz kötü gösterdi. Ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Benim yapmadığım şeyler yaptığım gibi lanse edildi, o biraz üzücüydü. Ağlama konusu, mobbing... Gayet mutluyum orada. Taraftarımız arkamda durdu, sağ olsunlar, onları da çok seviyorum ama bazı olanlar... Bunlar çok gerçeği yansıtmıyordu. Bunlar beni üzmüştü. Orada bulunmak benim için çok önemli bir şeydi."

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIĞI HAKKINDA KONUŞTU!

"Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı."

VAN BRONCKHORST'A SORDUM! "NEDEN OYNAMIYORUM?"

"Van Bronckhorst'a neden oynamadığımı sordum. Çünkü sezon öncesi gitmeni istemiyorum demişti. Bana net bir şey söylenmedi. Biraz taktiksel gibi konuşuldu. Ondan sonra algılar oldu. İnsanlar başka şeyler konuştu. Kötü lanse edildim. Olmayan şeyler, olmuş gibi konuşuldu. Bu da beni kötü etkiledi."

"BENİ İSTEDİĞİM ROLDE OYNATAN TEK OYDU!"

"Fernando Santos... Parladığım, goller attığım dönem onunla çalışıyordum. İstediğim rolde beni kullanan oydu, o rolde beni sadece o kullandı. Diğer hocalar da iyiydi ama herkesin taktik anlayışı farklı ama beni en iyi kullanan Fernando Santos'tu."

transfer Cagliari Calcio Fernando Santos Semih Kılıçsoy son dakika beşiktaş milli takım
