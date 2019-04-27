Semih Özsoy: Ağlamayana mama yok ama biz ağlamayacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özsoy, az pozisyonlu ama oldukça mücadeleci bir karşılaşmanın geride kaldığını ifade etti.

Kötü bir futbol sergilediklerini ama maçın hakeminin kendilerinden daha kötü olduğunu dile getiren Özsoy, "Biz kötüyüz, kötü de oynadık fakat iyi mücadele ettiğimiz dakikalar oldu. Pozisyonlara ve direkten dönen toplara bakıldığında eşit bir mücadele oldu ancak buna rağmen bizim daha baskılı oyunumuz olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdi ki çok daha iyi oynayalım ama kötüydük." ifadelerini kullandı.

Semih Özsoy, maçın hakemiyle ilgili ise şunları aktardı:

"Biz bazı şeyler iyi niyetle konuşmayla düzelir dedik fakat anladık ki Bursa'dan bu yana hiçbir şey değişmemiş. Ne yaparlarsa yapsınlar bu çirkin oyunun hiçbir zaman içinde olmayacağız. Bir sonraki hafta için bu haftadan ağlamayacağız. Federasyonu ziyaretlerimizde biz futbolu nasıl güzelleştiririz, ne yaparız, oluşumları nasıl daha netleştiririz diye konuşacağız. Kesinlikle biz nasıl buradan faydalanırız, şunu şöyle yapın diye telkinlerde ya da tavizlerde bulunmayacağız. Bugün bir kere daha gördük. 10 kişi kaldığımızda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncuları kutluyoruz. Genel olarak zaten hem sezon hem maçlar çok çok kötü. Fenerbahçe bu değil, bunu kabul edilemez buluyoruz fakat bundan da kimsenin kendisine vazife çıkarmasına izin vermeyeceğiz."