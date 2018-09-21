Semih Özsoy'dan Cocu açıklaması!

Spor Toto Süper Ligi’nde istikrarsız gidişatın ardından UEFA Avrupa Ligi’nde de grup aşamasına şok bir mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe’de Başkanvekili Semih Özsoy, TRT Spor’da gündemi değerlendiriyor… İşte Semih Özsoy'un açıklamaları... Sonuç olarak ve futbol olarak Dinamo Zagreb maçı kabul edilebilir değildi. Futboculardaki isteksizlik bizi üzdü ancak bu böyle devam edecek değildir. Bizim için beklenmeyen bir mağlubiyet. En kısa sürede bunu atlatıcaklarına inanıyorum. Samandıra'da toplantılar da yaptık. Kafileyle beraber Samandıra'ya döndük. Acil alınacak bir önlem veya karar yok. Görevimizin başındayız, neyin ne olduğunun farkındayız. FABIAN'I SAKATLIĞI YÜZÜNDEN ALMADIK

Biz seçim kampanyası sürece 'Açık olacağız, şeffaf olacağız' dedik. Bunu her platformda uyguladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Ağabeylik sistemi de var ancak her mağlubiyet sonrası bunların gündeme gelmesi doğru değil. Kazandığımız zaman ya da kaybedince de ağabeyler orada var. Beş maçta verilen resim devamlılık olmadığı yönünde ancak bunlar zaman içerisinde düzelecek. Uygulanmak istenenlerde biraz daha süreye ihtiyacımız var. Çalışmalarımızı teknik kadro yapıyor. Beş hafta çok uzun bir süreç değil. İyi oynadığımız hazırlık maçları, Benfica maçı vardı. Sanki biraz aceleci davranıyoruz. Kötüyü düzeltmek için yapabileceklerimiz kısıtlı. Fedakarlık olarak Ali Koç ve yönetiminin yaptıkları ortada. Düzelecek ancak düzelmezse hatamızla inatlaşmayız. Fabian için basın, kamuoyu ne der demedik. Sakatlığından ötürü anlaşma yapılmadı ve ülkesine gönderildi. Yanlış olduğuna inandığımız şeylerde ısrarcı olmayız.

''ESAS OLAN FENERBAHÇE'DİR''

İnanın bana güzel olacak. Eğer tam tersi olursa hatalarımızla devam etmeyiz. Eğer düzeltemezsek hatadan dönmesini de biliriz... Bunun da en güzel örneği Marco Fabian. Anlaşma olmamasının asıl nedeni oyuncunun sakatlığı. Mukavelemiz var ama bir mecburiyetimiz yok, esas olan Fenerbahçe'dir, vazgeçilmez olan Fenerbahçe'dir. Yanlış olduğuna kanaat getirdiğimiz bir şeyde ısrarcı olmayız. UEFA Avrupa Ligi'nde de biz bu gruptan çıkarız. AVRUPA LİGİ'NDE GRUPTAN YÜZDE YÜZ ÇIKARIZ

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan yüzde yüz çıkarız. Dinamo Zagreb maçının izahı yok ancak gruptan çıkacağız. Samimiyet denen şeyin her platformada olması lazım. Fikret Orman'ın sözde yaptıklarını eylemde de yapması lazım. Konyaspor maçından sonra buyursunlar gelsinler şeref duyarız dediğimiz insanların böyle beyanları üzücü. ALİ KOÇ NEDEN ŞENOL GÜNEŞ'E ÇİÇEK VERSİN? BEŞİKTAŞ'IN YAPTIKLARINI KINIYORUZ

Çiçek konusu açılmadı bile. Bizim çiçek verme gibi bir durumumuz yok. Geçen sene kaleci Tolga ve Şenol Hoca'nın yaptıkları kabul edilebilir değil. Bunlar tekrar yapılmadığı sürece hiçbir şeyin olmayacağına garanti verebilirim. Biz taraftarımıza güveniyoruz. Fikret Orman'ın kullandığı katletmek kelimesi kabul edilebilir değil. Kendi iç işlerinde bir mesaj mı gönderiyorlar, hocalarını başka bir yere mi hazırlıyorlar bunu da bilmiyoruz. Aykut Hoca antrenörün ötesinde bir şeydir. Gönül bağımız devam eder. Bu açıklamalar kabul edilemez. Şenol Hoca'nın yaptıklarını nasıl açıklayabiliriz? Şenol Hoca yine bazı açıklamalar yapar ancak artık kimse inanmaz. Kınıyoruz. Biz herkesi konuk ederiz. Serdar Adalı'ya da hayırlı olsun, buyursun gelsin. Bizler herkesi misafir ederiz. Biraz daha aklı selim davranılmalı.

''TARAFTARIMIZ KÜFÜR ETMEYECEK''

Ben inanıyorum ki derbide Fenerbahçe taraftarları küfür etmeyecektir. Hazırlık maçının son 10 dakikasında ufak bir küfür yapıldı. Onun ardından internet sitesinden açıklama yaptık. Ondan sonra küfürler kesildi. Tüm kışkırtmalara rağmen taraftarımız küfür etmeyecektir. ''BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, KARŞILIK GELMİYOR''

Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bir karşılık alamıyoruz. Biz oturduğumuz yerde yalnız kalırsak bu iş olmaz ki! Geçmiş şu vardı, bu vardı demek bir fayda getirmez! Divan Kurulu Toplantısı çok güzel geçmişti. Galatasaray Divan Başkanı, 'bir sonraki toplantıyı bizde yapalım' dedi hatta. Madem bizim durduğumuz yer, Ali Koç'un durduğu yer güzel, herkes destek vermeli. Eğer geçmişi konuşacaksak ne kadar dibine kadar gireceğiz. AYKUT KOCAMAN KARARI YANLIŞ DEĞİLDİ, COCU VE YÖNETİM BAŞARILI DEĞİL

Biz kararları istişare ile alıyoruz. Bir kişinin kararı olmuyor. Aykut Hoca kararının yanlış olduğuna inanmıyorum. Kendisi de yorgundu, dinlenmek istiyordu. Aykut hoca ile sözleşme imzalasaydık ve şu an aynı pozisyonda olsaydık hoca ile yola devam etmezdik ve kendimizi kurtarırdık. Bizim derdimiz günü kurtarmak değil. Cocu şu ana kadar başarılı değil, yönetim de başarılı değil. Kabul ediyoruz bunu. Ancak hemen alınması gereken bir karar olduğuna inanmıyorum. Ama bir yerde inatçı olup hatalarımız ile restleşmeyiz. Olabileceği yerde gerekeni yaparız.

Sporda sayı önemli değildir. Bir iki gün sonra olabilecek bir şey bizi karar almaya götürebilir. Aksi durumu şu an için hiç düşünmüyoruz. Pazartesi günü kazanacağımıza inanıyorum.

ROBERTO CARLOS İDDİASINA CEVAP

Kişisel fikrim, Roberto Carlos çok iyi bir insan ve futbocuydu ancak bence antrenörlük seviyesi henüz Fenerbahçe seviyesinde değil. Bizim antrenörümüz var, yolumuza da devam ediyoruz. Biz kesinlikle 'Bizim olduğumuz sürece bu kapıdan içeri kimse giremez' demeyiz. Futbolcular ve hocalara aynı seviyedeyiz. Ersun Yanal bu kulüpte görev yaptı ancak şu anda bir hocamız var. ERSUN YANAL AÇIKLAMASI

Bizim antrenörümüz var. Biz demiyoruz ki 'Bizim olduğumuz yerde şu kapıdan giremez, bu kapıdan giremez''. Ersun Yanal bu takımda görev almıştır. Tarihte en erken şampiyonluk getirmiş kişilerdendir. Ama Ersun hoca hakkında konuşamam çünkü şu an takımın başında teknik direktörümüz var. TRANSFERLERİN İYİ OLDUĞUNA İNANIYORUM

Tüm sorumluluk bizde. Bir yanlış varsa bizim yanlışımızdır. Dinamo Zagreb maçı tamamen hayal kırıklığı. Transferlerimizin kötü olduğuna inamıyorum. Ali Koç'un kulübü nereden aldığını unutmamak lazım. Burada bir mühendislik var. Verilen raporlar doğrultusunda ve Cocu'nun raporları doğrultusunda transferlerin iyi olduğuna inanıyorum. Kontratlı oyuncu gitmediği sürece gönderemezsin. Bazı oyunculara teklifler geldi ancak gitmek istemediler. Bizim geçiş dönemi dediğimiz sıkıntılı dönemde bu dönemdi. Biz mazbatayı aldığımız zaman çoğu kulüp transferleri tamamlamıştı.

OZAN TUFAN İÇİN FİKRET ORMAN TAKAS TEKLİFİNDE BULUNDU

Ozan Tufan'dan çok ümitliydik. Zamanında büyük paralara alındı. Hazırlık kampına 8 kilo vererek dönmüştü. Faydalanmak adına elimizden geleni de yaptık. Sonra bir düşüşe geçti. Kafası mı karışık bilemiyoruz. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Ozan Tufan için Fikret Orman bir takas teklifinde bulundu ancak olamayacağını söyledik. Bize teklif edilen oyuncular da vereceğimiz oyunculara karşılık almak istemediğimiz oyunculardı. DEVRE ARASI TRANSFER YAPILABİLİR

Scouting sistemi devamlı takipte. Gerekli görüldüğü takdirde devre arası transfer yapılabilir. Manchester, City Enes Ünal'ı aldı ve hiç oynatmadan para kazandı. İnşallah biz de bunları yapabiliriz. Şu an devre arası transferi için bize gelen bir rapor yok. TOLGA CİĞERCİ 'KONTRATI SİZ BELİRLEYİN, BEN İMZALARIM' DEDİ

Fatih Terim'in '3 büyükler arasında transfer yapılabilir' söylemine katılıyorum. Biz de başarılı olamıyorsa istediği yere gidebilir. Tolga, scouting ekibinin katkısı olmayan bir transferdir. Anlatıldığı gibi bir oyuncu değil. Kontratın ne

olduğuna siz karar verin ben imzalarım dedi. Yapacak işinin çok olduğunu söyledi. Marco Fabian gibi bir sakatlığı yoktu. Beğeniyle takip ettiğimiz bir oyuncu olduğu için de aldık.