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Semih Özsoy'dan Galatasaray'a: FETÖ iftiralarıyla aldıkları bir şampiyonluk var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray derbisi sonrası ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Özsoy, Fatih Terim'in 'burada güzel anılarımız var' sözü için "Başkanımızın, yöneticilerimizin görevde olmadığı FETÖ iftiralarıyla aldıkları bir şampiyonluk var" ifadesini kullandı.

Semih Özsoy'dan Galatasaray'a: FETÖ iftiralarıyla aldıkları bir şampiyonluk var

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Özsoy, "Aynı şartlarda oynandığı takdirde çok rahatlıkla kazanabilirdik. Bizim açımızdan kendi evimizde kazanamamak üzüntü verici. Hakem iyi maç yönetmedi ama karşı takımın hocaları, hocası değil hocaları, takımı değil ama maçı çok iyi yönettiler" dedi.

"BİZİ BURADA YENEMEYECEKLER"
Semih Özsoy, "Mehmet Topal neden ikinci sarı karttan atılmadı diyenler, keşke Belhanda için de neden ikinci sarı karttan atılmadı deseydi. Ortada diye adlandırılabilecek hiçbir pozisyon yoktu. Tüm pozisyonlar Galatasaray lehine verildi. Bizi burada yenemezler, yenemiyorlar da, yenemeyecekler de" şeklinde konuştu.

"FETÖ İFTİRALARIYLA ALDIKLARI BİR ŞAMPİYONLUK VAR"
Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarına karşın Özsoy, "Karşı takımın hocalarına cevap vermek benim işim değil ama bizim burada güzel anılarımız var dediğinde, başkanımızın yöneticilerimizin görevde olmadığı FETÖ iftiralarıyla aldıkları bir şampiyonluk var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Semih Özsoy FETÖ Galatasaray Fenerbahçe

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