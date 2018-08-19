Semih Özsoy: Emre Akbaba'yı Alanyaspor başkanı teklif etti

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Emre Akbaba ve transfer konusundaki gündemi değerlendirdi.
Semih Özsoy, Emre Akbaba konusunda, “Emre Akbaba, bize Alanyaspor başkanı tarafından teklif edildi. Biz de hocamıza ve Comolli’ye sorduktan sonra görüşmeye başladık. Biz önce kulübüyle görüşüyoruz transferlerde, sözleşmeli bir oyuncu. Görüşünce, farklı boyutları olduğunu gördük. Gördük ki, daha biz seçilmeden rakipler Emre Akbaba ile ilgilenmiş, vazgeçtik. Oyuncuyla bir kez Comolli görüştü ve fikrini almak istedi. Oyuncuyla ilgilenmemizin tek nedeni, Alanyaspor başkanının teklif etmesi” dedi.
Giuliano’nun ayrılacağını doğrulayan Özsoy, transferdeki durumu açıklayıp, “Eğer bonservis ücreti ödemiyorsak, kiralık ya da satılık, oyuncu alabiliriz. Ama eğer bonservis ücreti veriyorsak ya da kiralama ücreti veriyorsak, önce satmamız lazım. Ayew gibi kiralama bedeli yoksa alınabilir, Islam gibi bir şey ödenecekse farklı” diye konuştu.
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