Semih Özsoy: Fenerbahçe’nin büyüklüğünü tanımayanlar var

Fenerbahçe’nin evinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy basın mensuplarına stat önünde açıklamalarda bulundu.

Elazığ ve Malatya’daki deprem afetinden dolayı yaşanan acıyı paylaşan Özsoy, "Bütün merhumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Biz açıkta soğukta kalanlara elimizden geleni yapacağız Fenerbahçe olarak. Devletimizin, halkımızın emrindeyiz. Ersun hoca başta olmak üzere tüm takımı kutluyoruz. Sonuca odaklı bir futbol sergilediler. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz" dedi.

"VEDAT'IN SEVK EDİLMESİ NİYET OKUMAYLA YAPILDI"

Vedat Muriqi’nin Gaziantep karşısında gördüğü ikinci sarı karttan dolayı sevk edilmesi hakkında konuşan Özsoy, "Niyet okumayla yapıldı. Ama bu Fenerbahçe’de ilk değil, biz bu filmi çok gördük. Zoraki itelemeyle hakem kararında var denilerek yapıldı. Hakemin burada etkisi olmaması gerekir. Gözlemci, temsilci raporunda olmayan bir şeyi sevk ettiler. Kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Kimlerin niye sevk ettirdiğini de biliyoruz. Kayseri’de yerde yatan oyuncuyla girdiği diyalogdan Emre’yi sevke soktular. Niye diye sorduğumuzda emin olmak için gönderdik dediler. Bizde sizdeniz diyenler var, onlarında farkındayız. Camı kırıp kapının önünde camcı diye geçen tipler var. Zamanını bekler Fenerbahçe. Ali Başkan bu zor süreçlerden sonra taraftara her şeyi anlatır. Bu yapının içerisinde Fenerbahçe’ye hizmet eden insanlarda var en acısı bu. Dost gibi gözükenler var. Fenerbahçe’nin büyüklüğü, rakibi ve rakiplere yüzyıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Birde bu büyüklüğü son zamanlarda tanımayan var. Buradan ikazımız olsun Fenerbahçe ile bu diyaloğa girmesinler" diye belirtti.