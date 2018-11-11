Semih Özsoy: Kabadayılık yapanların ayıbı yok, söyleyenlerin mi var?

Fenerbahçe Asbaşkanı Semi Özsoy, ilk olarak Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirirken; "İlk yarısı güzel olan bir maçtı. 2. yarı aynı oranda güzel değildi. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Bunların hepsinden önce muhteşem taraftara teşekkür etmek istiyoruz. Uzun zamandır görmediğimiz bir taraftardı. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip, daha iyi futbol ve sonuçlarla yolumuza devam etümek istiyoruz." dedi.

"Takımın başında sahaya çıkan Erwin Koeman'la devam edecek misiniz?" sorusuna ise Özsoy, "Takımın ahengi iyi. oyuncular çok memnun. Dolayısıyla Erwin'den memnunuz. Ama yardımcı teknik direktör olarak başladığı görevinde bundan sonra neler olacağını zaman görecek" yanıtını verdi.

PFDK'nin cezalarını değerlendirmesi istenen Semih Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray maçıyla ilgili konuşmamayı tercih ettik. Yönetim kurulu olarak bir takımın teknik heyetiyle ilgili diyaloğa girmek istemeyiz. Ancak yönetim kurulu üyeleri ve başkanların verdiği açıklamalar bizce hoş değil. Özellikle sezon başı sayın Spor Bakanı'mızın liderliğinde İçişleri, Adalet Bakanı, Kulüpler Birliği başkanının olduğu toplantıda bunların hepsi gündeme gelmişti. Yaşanmadan yaşatılmıştı. Bunlar olduğunda kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması istendi. Biz kanunlara uyan bir kulübüz. Biz konuşmayı tercih etmedik. Konuşmanın cezasının olmadığını gördük. Fenerbahçe, sporda yapıcılığın yanındayız. Kin ve nefretten, böyle söylemlerden uzağız.