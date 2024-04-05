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Semih Şentürk Galatasaray'a karşı! İşte Fenerbahçe'nin çok merak edilen Süper Kupa 11'i

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.04.2024 08:29
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Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi talebi TFF tarafından reddedilirken Sarı Lacivertliler bu karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin nasıl bir 11 ile sahada olacağı merak edilirken, Semih Şentürk'ün çalıştırdığı U19 takımının ilk 11'i büyük oranda belli. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübünün, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çıkacağını açıkladığı sarı-lacivertli 19 yaş altı futbol takımı, mücadele ettiği ligdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına çıkartmayı planladığı 19 yaş altı futbol takımı, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, 11 ekibin bulunduğu ligin geride kalan 16 haftalık bölümünde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı.

TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEMİH ŞENTÜRK

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Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Semih Şentürk'ün yaptığı sarı-lacivertli takım, grupta Sivasspor ile oynadığı son maça Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Mustafa Emir Akyıldız, Yiğit Epözdemir, Mehmet Can Gülerer, Emirhan Arkutcu, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Çağrı Fedai 11'i ile çıktı.

Takımın yedeklerinde ise Atila Dastzan, Boran Eligüzel, Samet Seymen Sargın, Haydar Karataş, Ümitcan Okan, Aziz Eren Balaban, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel yer aldı.

SÜPER KUPA MAÇINA 19 YAŞ ALTI TAKIMI ÇIKACAK

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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