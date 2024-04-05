Semih Şentürk Galatasaray'a karşı! İşte Fenerbahçe'nin çok merak edilen Süper Kupa 11'i

Fenerbahçe Kulübünün, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çıkacağını açıkladığı sarı-lacivertli 19 yaş altı futbol takımı, mücadele ettiği ligdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına çıkartmayı planladığı 19 yaş altı futbol takımı, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, 11 ekibin bulunduğu ligin geride kalan 16 haftalık bölümünde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı.

TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEMİH ŞENTÜRK

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Semih Şentürk'ün yaptığı sarı-lacivertli takım, grupta Sivasspor ile oynadığı son maça Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Mustafa Emir Akyıldız, Yiğit Epözdemir, Mehmet Can Gülerer, Emirhan Arkutcu, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Çağrı Fedai 11'i ile çıktı.

Takımın yedeklerinde ise Atila Dastzan, Boran Eligüzel, Samet Seymen Sargın, Haydar Karataş, Ümitcan Okan, Aziz Eren Balaban, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel yer aldı.

SÜPER KUPA MAÇINA 19 YAŞ ALTI TAKIMI ÇIKACAK

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.





