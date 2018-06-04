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Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a sert sözler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 08:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım için sert ifadeler kullanırken, yeni başkan Ali Koç'u da tebrik etti.

Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a sert sözler

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Ali Koç'un başkan olmasının ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı.

İşte Şentürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı o sözler...

"Bundan 19 sene önce küçük bir çocuktum hayallerimi süsleyen kulübün kapısından girdiğimde, evladı olarak yetiştiğim, forması altında çeşitli başarılara imza attığım, kalbimle bağlı olduğum kulüpte o dönemin hocası ve başkanı tarafından kadro dışı bırakıldım. Yarım sezon boyunca noter gözetiminde alt yapıyla idmanlara çıktım. Kadro dışı bırakılma sebebimi bile bilmezken şuanın eski başkanı tarafından görüşme talebim onaylandı fakat görüşmeye gittiğimde beni karşılayan kendisi değil kulübün CEO’suydu.

Semih Alex

Gönderilme sebebimin Alex’i uğurlamaya gitmem olduğunu söyleyenler oldu; hep söylerim yine tekrar etmek isterim ki pişman değilim, bugün olsa tekrar geçirmeye giderdim. Bu açıklamayı neden bugün yaptığıma dair soru işareti barındıranlar için; 4 yıl boyunca Fenerbahçe’me ve yönetim kuruluna saygımdan sustum.

Kimsenin ettiğinin kimsenin yanına kalmayacağına inandım. Kibir ve inat, bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur. Bana bir veda mesajı dahi yayınlamayı çok gören Fenerbahçe’mizin eski başkanı sayın Aziz Yıldırım’a bundan sonra ki hayatında sonsuz mutluluk ve sağlık dilerim. Tarihi bir seçimle layık olduğu yere gelen Sayın başkanım ALİ KOÇ’u kutlar; kendisine görevinde sonsuz başarılar dilerim..."

Uğur Boral

UĞUR BORAL: YENİ HAYATINDA MUTLULUKLAR
O paylaşımlardan birini yapan da Uğur Boral oldu. Boral, “Fenerbahçe’de ve bende emeklerin büyüktür. Yeni hayatında mutluluklar Başkanım...” diyerek Aziz Yıldırım için mesaj yolladı.

Niang

NIANG'DAN ALİ KOÇ MESAJI
2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Mamadou Niang da Ali Koç için bir mesaj yayınladı. Çiçeği burnunda başkan Ali Koç'u tebrik eden Niang, "Tebrikler başkanım" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın

SERHAT AKIN: GÜNEŞLİ GÜNLER ARTIK ÇOK YAKIN
Serhat Akın ise “Ali Koç Başkan Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnanıyorum ki özlediğimiz başarılara en kısa zamanda tekrar ulaşacağız. Daha da önemlisi kulüp içinde birlik ve beraberliği tekrar sağlayacağız. Güneşli günler artık çok yakın” açıklamasını yaptı.

Tuncay Şanlı

TUNCAY ŞANLI: KONGRE ÜYELERİ ALİ BEY'DEN SAMİMİYET ALDI
Tuncay Şanlı da, "Ali Koç planlamayı, Fenerbahçe’yi nereye taşıyacağını etüt etmiştir. Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi’nde katılamamış, 4 yıldır kupa alamamış bir Fenerbahçe var. Ali Bey’den kongre üyeleri bir samimiyet aldılar. Ali Bey adına başarıyla geçti seçim" ifadelerini kullandı.

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