Semih Şentürk'ten konuşulan Fenerbahçe paylaşımı!

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve 'Nöbetçi golcü' lakabını alan Semih Şentürk'ten taraftarı heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Eski futbolcu Sosyal medya hesabı üzerinden antrenman görüntülerini yayınladı.
Paylaşımda Nöbetçi golcü lakaplı Semih Şentürk'ün üzerinde Fenerbahçe ürünleri ve sarı lacivert kalp işaretleriyle birlikte yeni sezona hazırlık yazması akıllarda soru işaretleri bıraktı.
Yeni sezona yeni yapılanmayla girecek olan Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ün bu paylaşımı sarı lacivertli kulüpte görev alabileceği ihtimalini doğurdu. 10 sezon Fenerbahçe'de oynayan Semih Şentürk lig, kupa ve süper kupa olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadı.
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