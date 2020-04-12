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Semih Şentürk'ten konuşulan Fenerbahçe paylaşımı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 266 maçta 84 gol 53 asistlik performans gösteren Semih Şentürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Semih Şentürk'ten konuşulan Fenerbahçe paylaşımı!

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve 'Nöbetçi golcü' lakabını alan Semih Şentürk'ten taraftarı heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Eski futbolcu Sosyal medya hesabı üzerinden antrenman görüntülerini yayınladı.

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GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Paylaşımda Nöbetçi golcü lakaplı Semih Şentürk'ün üzerinde Fenerbahçe ürünleri ve sarı lacivert kalp işaretleriyle birlikte yeni sezona hazırlık yazması akıllarda soru işaretleri bıraktı.

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"KULÜPTE GÖREV ALMA İHTİMALİ VAR"

Yeni sezona yeni yapılanmayla girecek olan Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ün bu paylaşımı sarı lacivertli kulüpte görev alabileceği ihtimalini doğurdu. 10 sezon Fenerbahçe'de oynayan Semih Şentürk lig, kupa ve süper kupa olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
semih şentürk Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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