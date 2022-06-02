Semra Kaynana Katarsis'e katıldı! Oğlu Ata'nın öldürülmesiyle ilgili konuştu... İbrahim Tatlıses detayı

Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Semra Kaynana Gökhan Çınar'ın programı Katarsis'e konuk oldu. Semra Yücel oğlu Ata'nın otel odasında aşırı dozdan öldürülmesiyle ilgili konuştu. Semra Kaynana açıklamalarından ilginç itiraflarda bulundu.

Semra Kaynana oğlunun aşırı dozdan öldüğüyle ilgili sorulara yanıt verdi. Semra Yücel Ata'nın ölümüyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Benim düşüncem Ata değil ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Asena o dava vardı, gelmem imkansız Ata gelsin dedim. Benim düşüncem 'Öldüremedik ölümden beteriyle yargılayalım' dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş, oradan 1 milyar para alacaktı sunuculuk yapıp... Ata'ya kötü maddeyi masada veriyorlar, yığılmış zaten içince..."

İBRAHİM TATLISES DETAYI

Semra Kaynana ilk haberi verenin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi. Semra Kaynana "Allah razı olsun en büyük dosttummuş ilk halimizi hatrımızı soran o oldu" dedi.

EBRU AKEL İTİRAFI

Semra Kaynana konuşmasında programın kurgu olduğu iddiaları üzerine "Orası farklı dünya ben oraya ayak uydurmadım. Öyle bir çark döndü ki Ebru Akel'i bile ben idare ediyorum programı aldım elime yönetiyorum. Reyting ne getirir ne olur ona göre davranıyordum. Kimse beni yönlendirmedi" itirafında bulundu.



