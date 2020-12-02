Şemşemotik tarifi: Adı da başka tadı da!

Görüntüsüyle çiğ böreği ve mantıyı andıran şemşemotik tarifi, başlı başına bir lezzettir. Kırmızı ve beyaz etle hazırlanabilen şemşemotik, misafirleriniz için farklı bir tat olabilir. Denemek isteyenler için tarifin detaylarını veriyoruz.
400 gram küçük kuşbaşı dana eti
100 gram tereyağı
3 adet kuru soğan
2 adet yumurta
1,5 su bardağı pirinç
1/2 demet maydanoz
Kuru nane
Pul biber
Karabiber
Kırmızı toz biber
Hamuru için:
3 kase un
2 çay kaşığı tuz
Dana etini tencereye alın ve üzerine geçmeyecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın. Soğanları yemeklik olarak doğrayın. Maydanozu da olabildiğince ince doğrayın.
Kaynayan et suyunu çekince içine tereyağını ve soğanları koyup kavurmaya başlayın. Birkaç dakika sonra yıkanan pirinçleri ve maydanozları tencereye ilave edin.
Birkaç dakika sonra tencereye 3,5 su bardağı su koyun. Ocağın altını kısıp pilavı pişmeye bırakın.
Geniş bir kabın içine unu ve tuzu alın. Ilık suyu da yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya başlayın. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin.
Hazırladığınız hamurdan küçük bezeler hazırlayın. Bezeleri su bardağı büyüklüğünde açın. Ortasına hazırladığını harçtan koyun. Hamuru D şeklinde kapatın.
Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayın. Bu sırada geniş bir tencereye su koyup kaynamaya bırakın. Suya bir miktarda tuz ekleyin.
Kaynayan suya şemşemotikleri ekleyip haşlamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika sonra hamurları sudan süzerek alın. Afiyet olsun.
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