Şemşemotik tarifi: Adı da başka tadı da!

Görüntüsüyle çiğ böreği ve mantıyı andıran şemşemotik tarifi, başlı başına bir lezzettir. Kırmızı ve beyaz etle hazırlanabilen şemşemotik, misafirleriniz için farklı bir tat olabilir. Denemek isteyenler için tarifin detaylarını veriyoruz.

ŞEMŞEMOTİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400 gram küçük kuşbaşı dana eti

100 gram tereyağı

3 adet kuru soğan

2 adet yumurta

1,5 su bardağı pirinç

1/2 demet maydanoz

Kuru nane

Pul biber

Karabiber

Kırmızı toz biber

Hamuru için:

3 kase un

2 çay kaşığı tuz

ŞEMŞEMOTİK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Dana etini tencereye alın ve üzerine geçmeyecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın. Soğanları yemeklik olarak doğrayın. Maydanozu da olabildiğince ince doğrayın.

Kaynayan et suyunu çekince içine tereyağını ve soğanları koyup kavurmaya başlayın. Birkaç dakika sonra yıkanan pirinçleri ve maydanozları tencereye ilave edin.

Birkaç dakika sonra tencereye 3,5 su bardağı su koyun. Ocağın altını kısıp pilavı pişmeye bırakın.

Geniş bir kabın içine unu ve tuzu alın. Ilık suyu da yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya başlayın. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin.