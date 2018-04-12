Sen Anlat Karadeniz 12 son bölüm izle: Onun için canımı veririm... (Sen Anlat Karadeniz 13 Bölüm Fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 12. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes, Vedat ile velayet davasına girer. Fakat son dakikada gelen Nefes'in babası onu geçmişe götürür. Nefes'in nasıl imam nikahı kıyıldığı, Vedat'a nasıl verildiği Sezen Aksu'nun enfes yorumu ile "Ünzile" şarkısı eşliğinde gözler önüne getirildi. Bu sahneler izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Ülkemizin büyük bir sorunu olan çocuk gelin dramı gözler önüne getirildi. Sen Anlat Karadeniz 12. bölümü ile 13. bölüm fragmanı haberimizde.
Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur.
Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm full izle
Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun.
"Asla seninle evlenmeyeceğim!" #nefesimol pic.twitter.com/Ngpt7qa77x— atv (@atvcomtr) 11 Nisan 2018
Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.
???? "Bir gül gibi al ve narin— atv (@atvcomtr) 11 Nisan 2018
Bir su gibi saydam ve sakin
Susar kadın Ünzile..." #nefesimol
ÜLKEMİZDE ÇOCUK GELİN DRAMI!
Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes'in evde zorla götürüldüğü sahneler izleyenleri ağlattı. Yüreklere dokunan bu sahneler sonrasında ülkemizde çocuk gelin dramına dair bilgiler verildi. Buna göre 200 bin çocuk gelin olduğu söylenirken her yıl 40 bin kız çocuğunun gelin olduğu ilave edildi. Fakat çocuk gelin sayısının en az olduğu beş şehirden üçünün Karadeniz'de olduğu ve bunların da Trabzon, Artvin ve Rize olduğu bilgisi verildi.
Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı, son bölümden sonra ekrana geldi. Nefes, babasının gelmesi ile zor durumda kalır Tahir'e karşı. Yeni bölüm fragmanında Nefes'in kapısına Saniye Hanım dayanır. Saniye Kaleli, Nefes'e Tahir'den uzak durmasını, ona evet dememesini söyler ve "Siz isteseniz bile ben Tahir'in kadını olamam. Onun için canımı veririm ama ona can olamam" diyerek cevap veriyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...
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