Sen Anlat Karadeniz 12 son bölüm izle: Onun için canımı veririm... (Sen Anlat Karadeniz 13 Bölüm Fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 12. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes, Vedat ile velayet davasına girer. Fakat son dakikada gelen Nefes'in babası onu geçmişe götürür. Nefes'in nasıl imam nikahı kıyıldığı, Vedat'a nasıl verildiği Sezen Aksu'nun enfes yorumu ile "Ünzile" şarkısı eşliğinde gözler önüne getirildi. Bu sahneler izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Ülkemizin büyük bir sorunu olan çocuk gelin dramı gözler önüne getirildi. Sen Anlat Karadeniz 12. bölümü ile 13. bölüm fragmanı haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur.

Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm full izle

Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun.