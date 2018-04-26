Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes evleniyor! (Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'de dün akşam ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz 14. son bölümü gecenin en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Osman Sınav'ın yönetmeliğini ve yapımcılığını yaptığı Sen Anlat Karadeniz'de Tahir ile Nefes'in aşkı resmileşiyor. Vedat, Yiğit'i alıp İstanbul'a gitmeyi planlamaktadır. İki aşık, Yiğit'in velayetini almak için evlenmeye karar veriyorlar. Yeni bölüm fragmanında aileden rıza almaya giden Nefes ile Tahir, Saniye hanımın sert tepkisi ile karşılaştılar. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Yiğit için evlenmeye karar veren Tahir ile Nefes, Kaleli ailesinden rızalarını almaya gidiyorlar. Saniye hanım her zamanki gibi çocuklu ve dul kadını alıp yüzümüzü yere mi süreceksin diyerek tepki gösterdi. Ama ailenin geri kalanı Tahir ile Nefes'in yanında yer alıyor. Diğer tarafta ise Vedat, öfke krizine giriyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı...
Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar.
Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle
Vedat’ın artığı ile evlenecek misin?#Oğlumuzİçin @SinegrafFilm @atvcomtr #SenAnlatKaradeniz pic.twitter.com/3DBrJ7eMCk— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 25 Nisan 2018
Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.
#SenAnlatKaradeniz 'de bölüm sonu!#Oğlumuzİçin @SinegrafFilm @atvcomtr pic.twitter.com/zf8pAPE3wr— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 25 Nisan 2018
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