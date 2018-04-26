MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes evleniyor! (Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2018 08:04 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı, dün akşam atv'de ekrana gelen son bölümden sonra yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir ile Nefes, evlilik iiçin ailesinin rızasını almaya giderler. Aralarında rıza göstermeyen sadece Saniye hanım olur. Berrak'ın gerçek babası ortaya çıktı. Bunlar olurken Vedat ise hapiste öfke krizine giriyor. Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz son bölümü haberimizde.

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes evleniyor! (Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'de dün akşam ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz 14. son bölümü gecenin en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Osman Sınav'ın yönetmeliğini ve yapımcılığını yaptığı Sen Anlat Karadeniz'de Tahir ile Nefes'in aşkı resmileşiyor. Vedat, Yiğit'i alıp İstanbul'a gitmeyi planlamaktadır. İki aşık, Yiğit'in velayetini almak için evlenmeye karar veriyorlar. Yeni bölüm fragmanında aileden rıza almaya giden Nefes ile Tahir, Saniye hanımın sert tepkisi ile karşılaştılar. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Yiğit için evlenmeye karar veren Tahir ile Nefes, Kaleli ailesinden rızalarını almaya gidiyorlar. Saniye hanım her zamanki gibi çocuklu ve dul kadını alıp yüzümüzü yere mi süreceksin diyerek tepki gösterdi. Ama ailenin geri kalanı Tahir ile Nefes'in yanında yer alıyor. Diğer tarafta ise Vedat, öfke krizine giriyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar.

Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle

Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.


İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklamasıİnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması
İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı
24 Haziran seçim sonuçları için son anket!24 Haziran seçim sonuçları için son anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz izle Sen Anlat Karadeniz son bölüm Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz 14 bölüm atv

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Muharrem İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması

Muharrem İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Kavga çıktı! 'Tek derdi zengin koca avlama'

Kavga çıktı! 'Tek derdi zengin koca avlama'

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

İlginizi Çekebilir

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı! Tahir ve Nefes evleniyor! Haberi alan Vedat ise deliriyor!

Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı! Tahir ve Nefes evleniyor! Haberi alan Vedat ise deliriyor!

Kocamın Metresi dizisinin kadın başrolü belli oldu

Kocamın Metresi dizisinin kadın başrolü belli oldu

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı! Sultan Mehmed, Konstantiniyye için harekete geçiyor!

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı! Sultan Mehmed, Konstantiniyye için harekete geçiyor!

İnsanlık Suçu dizisinde sürpriz değişiklik

İnsanlık Suçu dizisinde sürpriz değişiklik

Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu?

Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu?

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.