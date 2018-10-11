Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm izle! Nefes öldü mü? (Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı yayında)

Sen Anlat Karadeniz 25. son bölümü, dün akşam hayranlarını atv başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı Sen Anlat Karadeniz şok eden finali ile herkesi üzdü. Son bölümden sonra yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı da izleyicinin merakını gidermedi. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir, Vedat'ı öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olmak ister. Nefes ise Tahir'i vazgeçirmek istemektedir. Sonrasında ikili Vedat'ın gömülü olduğu yere giderler. Fakat Vedat, Tahir'e kurduğu tuzağa Nefes'in geldiği görünce önce şaşırır. Sonrasında ise Tahir'i vurmak isterken son anda araya giren Nefes vurulur. Peki Nefes kurtulacak mı? Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm izleme bağlantısı, özel sahneler ile haberimizde. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı?