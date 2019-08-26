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Sen Anlat Karadeniz'de Masal bebek sürprizi! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon 54. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.08.2019 02:30 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin merakla beklenen 3. yeni sezon 54. bölümden bir fragman daha yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon 2. fragmanında Tahir ve Nefes kız bebek bekliyor. İkili kızları için isim ararken, akıllarına Masal ismi geliyor. Tahir ve Nefes'in eğlenceli anlarının ekrana geldiği fragman büyük ilgi gördü. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve 54. bölüm fragmanı.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlı, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu açıyor. Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin merakla beklenen 3. yeni sezon 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümde Tahir ve Nefes doğacak kızlarına Masal ismini koymaya karar veriyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisi 54. yeni bölümüyle 4 Eylül Çarşamba akşamı 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.

Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşırken, Melek'in itirafı Genco'nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır.

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