Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu'nun en mutlu günü! Sessiz sedasız evlendi

Yıllar önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Mehmet Ali Nuroğlu, sessiz sedasız evlendi.

Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel karakterine hayat veren Nuroğlu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nuroğlu nikaha gelen arkadaşlarının "Düğün günü" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaştı.

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

İstanbul doğumlu oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu 7 Eylül 1979 yılında dünyaya geldi.

Lisans eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde başlayan oyuncu, 3. sınıfa kadar devam etti.

Daha sonra çocukluğundan beri ilgi duyduğu tiyatroyla ilgilenerek Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitimine devam etti.

